NRW: Polizei findet toten Mann – jetzt ist Identität geklärt

Dinslaken. Die Polizei hat in Dinslaken in NRW einen Mann tot aufgefunden. Er war bei einem Unfall nahe den Bahngleisen ums Leben gekommen.

Zunächst standen die Beamten aus NRW vor einem Rätsel: Denn die Identität des Mannes war lange unbekannt. Doch nun konnte sie anscheinend geklärt werden.

Mann wird an Bahnübergang in NRW tot aufgefunden

Es handelt sich nach Angaben der Polizei höchstwahrscheinlich um einen Mann aus Oberhausen, der dort seit Dienstag vermisst wird.

------------------------------------

• Mehr Themen:

NRW: Acht Wochen alter Säugling getötet – schlimme Vorwürfe gegen den Vater

NRW: Drama! Kleinkinder (beide 2) leblos in Gartenteich gefunden – Zustand unklar

Düsseldorf: Männer stürmen auf BMW zu und stechen auf Insassen ein – Mordkommission ermittelt

-------------------------------------

Er hatte sich am vergangenen Dienstag gegen halb 5 Uhr am Morgen in der Nähe des Bahnübergangs Jägerstraße in Dinslaken aufgehalten.

+++ Dortmund: Verstörender Anblick auf dem Westenhellweg – Kunden müssen DAS mitansehen

Die Ermittlungen zur Todesursache und den Hintergründen dauern an. (fb)