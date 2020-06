NRW: Polizei findet Frauenleiche in Wohnung – SEK nimmt mutmaßlichen Täter fest

Das SEK hat am Dienstag in NRW einen gesuchten Straftäter festgenommen. (Symbolbild)

Grausamer Fund in Hagen (NRW)!

Die Polizei hat am Montag in einer Wohnung in der Hördenstraße die Leiche einer Frau entdeckt. Mit diesem grausamen Fund hatten die Beamten nicht gerechnet: Eigentlich waren sie zu dem Haus in NRW geeilt, weil sich dort ein mit Haftbefehl gesuchter 24-Jähriger aufhalten sollte.

NRW: Polizei nimmt Gesuchten fest

Stattdessen stieß die Polizei nach eigenen Angaben nach Öffnung der Wohnung auf die Leiche der 38-jährigen Wohnungsinhaberin. Bei der Toten handelt es sich um die Ex-Freundin des Gesuchten.

Nach ersten Ermittlungen und einer Obduktion der Verstorbenen geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Daher verschärfte die Polizei die Suche nach dem 24-Jährigen. Der Tatverdächtige konnte am Dienstagabend gegen 20:50 Uhr durch Spezialeinsatzkräfte in einer Wohnung in Iserlohn festgenommen werden. (jg)