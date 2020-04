NRW: Polizei entdeckt diesen Zettel an der Tür – Beamte sind sprachlos

Unna. Als die Polizei Unna (NRW) diese Botschaft an ihrer Tür entdeckt, ist sie baff. Prompt posten die Beamten ein Foto davon auf Instagram.

Denn jemand wollte sich bei der Polizei in NRW bedanken. Gerade jetzt in der Corona-Krise müssen unter anderem Ärzte, Pfleger, Supermarkt-Mitarbeiter und auch die Polizei unter enormen Druck arbeiten.

Während regelmäßig für Menschen in „systemrelevanten“ Jobs geklatscht wird, hat sich ein Mitbürger einen noch persönlicheren Gruß einfallen lassen. Er klebte einen auf rotem Papier mit Herzchen verzierten Zettel an die Wache.

-------

Mehr News aus NRW:

Coronavirus NRW: Alle Infos im Live-Blog

NRW: Beeindruckende Zahlen in Coronakrise – HIER ist der Verkehr so gut wie lahmgelegt

NRW: Raser im Corona-Wahn! Jetzt hat die Polizei die Faxen dicke – „Wenn die Raserszene glaubt...“

-------

Darauf steht: „Danke, dass es euch gibt.“ Die Polizei hat diese Geste so gerührt, dass das Bild bei Instagram landete. Sie schrieben: „Dieser tolle Brief klebte heute an einer unserer Polizeiwachen! Wir sagen danke und sind gerne für Sie da!“

Sich in diesen Zeiten gegenseitig zu helfen und Trost zu spenden, ist enorm wichtig. In Bochum haben deswegen einige Leute eine tolle Aktion für Bedürftige gestartet. Mehr dazu liest du hier <<< (ldi)