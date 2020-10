NRW: Polizei hält Mercedes an – hinter dem Rücksitz machen sie diese gefährliche Entdeckung

Was für eine spektakuläre und vor allem gefährliche Entdeckung in NRW!

Eine zivile Streife der Bundespolizei hat am 22. Oktober gegen 20.10 Uhr auf der A3 einen Mann (30) aus Tschechien kontrolliert. Er ist mit einem Mercedes S350 über den ehemaligen Grenzübergang Elten-Autobahn bei Emmerich (NRW) in die Bundesrepublik eingereist. So weit, so unspektakulär.

NRW: Polizei hält Mercedes an...

Die Beamten hatten den Tschechen befragt, er hatte angegeben, dass er sich für zwei Tage in Amsterdam (Niederlande) aufgehalten hatte, um dort ein Auto zu kaufen.

Auffällig: Im Rahmen der Kontrolle und der Befragung ist der zunächst ruhig gebliebene Mann immer nervöser geworden. Zum einen ist er laut Polizei immer unruhiger geworden, zum anderen hat er immer mehr geredet.

...und machen DIESE Entdeckung!

Daraufhin ist die Kontrolle intensiviert, auch der Kofferraum des Mercedes inspiziert worden. Jackpot, denn: Im Kofferraum haben die Beamten tatsächlich hinter der Rücksitzbank drei Pakete gefunden. Brisanter Inhalt: satte 3,46 Kilogramm reines Kokain! Der Straßenverkaufswert der gefährlichen Drogen beläuft sich laut Polizei auf rund 240.000 Euro.

Drei Pakete voller Koks! Diese Menge hätte auf der Straße rund 240.000 Euro eingebracht. Foto: Bundespolizei

Der Fahrer ist daraufhin an Ort und Stelle festgenommen und zur Bundespolizeiinspektion nach Kleve (NRW) gebracht worden.

Er sitzt auf richterliche Anordnung jetzt in U-Haft, die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen übernommen. (mg)

