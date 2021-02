In gewisser Weise droht Einsamkeit in 2020 wohl fast jedem, besonders in der zweiten Lockdown-Isolation. Social Distancing kann für manchen eine psychologische Herausforderung darstellen. Hier die hilfreichsten Tipps gegen Einsamkeit:

Nicht nur, dass es Corona ohnehin uns allen schwer macht. Jetzt kommt auch das chaotisch-winterliche Wetter hinzu. Doch Kriminelle nutzen selbst das Schneechaos aus, um arglose Personen auszurauben. Vor einer neuen, miesen Betrugsmasche warnt jetzt die Polizei in NRW.

NRW-Polizei warnt: Bei Schneechaos hat DIESER miese Betrugsversuch Hochkonjunktur

Mal wieder sind ältere Menschen die Hauptopfer der Kriminellen. Laut Polizei sieht die Masche so aus, dass die Betrüger so tun, als ob sie stark weinen. Dann geben sie sich am Telefon als Sohn oder Tochter des potenziellen Opfers aus. Was folgt, ist richtig abenteuerlich: Sie erzählen die Geschichte, dass man bei diesem Winterwetter einen Unfall verursacht habe, bei welchem Menschen gestorben seien. Doch es geht noch geschmackloser.

Gerade zu Corona-Zeiten haben Telefonbetrüger Hochkonjunktur. Die Polizei warnt! Foto: IMAGO / 7aktuell

Denn um nicht in Haft zu müssen, solle eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro gezahlt werden. Sollten die Angerufenen angeben, dass sie nicht so viel Bargeld besitzen würden, fragen die Betrüger nach Wertgegenständen. In anderen Fällen rufe ein angeblicher Polizist oder Staatsanwalt an und tische den Opfern das gleiche Märchen auf. Die Polizei warnt davor, dass gerade jetzt vermehrt solche Anrufe kommen, um eine angebliche Authentizität vorzutäuschen.

Tipps der Polizei gegen Corona-Betrüger am Telefon:

grundsätzlich gilt: bei Geldforderungen besonders misstrauisch sein!

man sollte den Anrufer grundsätzlich dazu auffordern, den Namen des Sohnes, des Enkels usw. selbst zu nennen. Man darf sich nicht dazu verleiten lassen, Namen selbst zu erraten

Falls der Anrufer nicht sofort erkannt wird: nach Dingen fragen,die nur echte Verwandte kennen können

keine Details zu familiären und finanziellen Verhältnissen preisgeben

Verwandte unter der dir bekannten Nummer zurückrufen, wenn möglich, parallel

wenn die Situation verdächtig erscheint: sofort den Polizei-Notruf 110 wählen

NRW: Polizei warnt auch vor Fake-Shops im Internet

Die Polizei appelliert, in diesen Fällen das Gespräch zu beenden und Angehörige unter den bekannten Nummern anzurufen. Im Notfall soll auch die 110 gewählt haben.

Einmal mehr warnt die Polizei auch vor unseriösen Corona-Angeboten im Internet. In Fake-Shops versuchen Betrüger, minderwertige Arzneimittel und Medizinprodukte zu verkaufen. Die würden angeblich vor Covid-19 schützen. In Einzelfällen würden sogar Impfstoffe angeboten. Auch hier appelliert die Polizei an die Menschen, Medizinprodukte und Arzneien nur bei zugelassenen Internetapotheken zu kaufen. (mg)

