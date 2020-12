NRW: Polizei blitzt weltberühmten Mann – warum er ungeschoren davonkommt

Die Polizei blitzte am Sonntag in Hagen (NRW).

Huch, da ist den Beamten der Polizei Hagen (NRW) aber mal ein ganz dicker Fisch ins Netz gegangen.

Am Nikolausmorgen war die Polizei zur Geschwindigkeitskontrolle im Hagener Stadtteil Boele ausgerückt, als ihnen plötzlich ein – nennen wir es – extravagantes Gefährt auffiel.

NRW: Polizei stoppt extravagantes Gefährt

Da Extravaganz alleine nun noch nicht strafbar ist, hielten die Polizisten auch noch ihre Messpistole an und siehe da, der Fahrer war deutlich zu schnell unterwegs. Also stoppten die Beamten das Gefährt samt Fahrer, wie die Hagener Polizei in einer Pressemitteilung erklärt.

----------------

Das ist der Nikolaus:

In der Figur des heiligen Nikolaus sind zwei Personen verschmolzen

Der Nikolaus von Myra war Bischof einer Stadt in der heutigen Türkei

Und Nikolaus von Sion, einem Ort nahe Myra

Der eine lebte im 3. Jh. der andere im 6.Jh.

Nikolaus ist der Schutzpatron der Seefahrer und der Hanse

Daher gibt es in vielen Hanse-Städten Nikolaikirchen

------------------

Die Polizei Hagen stoppte den Nikolaus. Foto: Polizei Hagen

Bei genauerer Betrachtung bemerkten die Beamten dann, welch berühmte Persönlichkeit ihnen ins Netz gegangen war. Da war doch tatsächlich der Nikolaus zu schnell auf seinem Schlitten durch Hagen gedüst.

NRW: Fahrer mit einleuchtender Ausrede

Seine Begründung: Er habe noch so viele Geschenke verteilen müssen und sei etwas in Verzug geraten. Eigentlich keine gute Ausrede, doch die Beamten ließen an dieser Stelle einfach mal Fünfe gerade sein.

------------

Mehr Nachrichten aus NRW:

Clan-Streit in Essen: Nächste Runde – Polizei muss erneut einschreiten

Dortmund: Deutsche Bahn stoppte Züge – es drohte eine Katastrophe

Essen: 82-Jährige stirbt – ein Blick ins Testament macht stutzig

-------------

„Normalerweise machen wir bei Geschwindigkeitsverstößen keine Ausnahme, aber beim Nikolaus kann man ruhig auch mal ein Auge zudrücken“, erklärte eine Beamtin.

Naja, gut. Natürlich handelte es sich bei der Meldung der Polizei Hagen lediglich um einen kleinen Scherz zu Weihnachten. Daher zitieren wir an dieser Stelle einfach mal den letzten Satz der Meldung: „Die Hagener Polizei wünscht allen einen schönen Nikolaustag.“ (göt)