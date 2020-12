NRW: Polizei wendet sich mit Video an Öffentlichkeit und hat diese klare Botschaft

NRW: Die Polizei wandte sich in einem Video mit einer klaren Botschaft an die Öffentlichkeit. (Symbolbild)

NRW. Wenn sich die Polizei an die Öffentlichkeit wendet, heißt es oftmals nichts Gutes. Schließlich bittet sie die Menschen dann um Unterstützung bei der Suche nach Tatverdächtigen und Zeugen oder aber sie warnt vor einer Gefahr.

Jetzt hat sich die Polizei Märkischer Kreis (NRW) allerdings mit einem Video an die Öffentlichkeit gewandt, dabei hatte sie eine andere Absicht hatte. Denn sie sprach eine klare Botschaft aus: „Gemeinsam schaffen wir das!“

NRW: Polizei wendet sich mit klarer Botschaft an Öffentlichkeit

In dieser schwierigen Zeit müssen wir alle zusammenhalten - das findet offenbar auch die Polizei Märkischer Kreis (NRW). Sie schreibt nämlich auf ihrer Facebook-Seite: „Wir alle gehen durch eine schwierige Zeit...“ und: „Gemeinsam schaffen wir das!“

Und aus diesem Grund veröffentlichten die Beamten ein Video, in dem sie an der Jerusalema Challenge teilnahmen. Darin ist zu sehen, wie unter anderem ein Motorradpolizist mit zwei Fahrradstreifen, Beamten der Spurensicherung in ihren weißen Overalls sowie Beamte einer Hundertschaft im Vollschutz zu dem Lied tanzen.

„Die ganze Welt tanzt. Uns eingeschlossen“, schreibt die Polizei zu dem Video. Und sie teilt mit: „Wir sind für Sie da!“, bevor es abschließend heißt: „Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten! Bleiben Sie gesund!“

Tausende Menschen reagieren

Rund zwei Tage nach der Veröffentlichung des Tanzvideos, welches die Menschen in der Corona-Pandemie aufmuntern soll, reagierten bereits über 76.000 Facebook-Nutzer. Viele von ihnen zeigten sich begeistert von der Aktion der Polizei. Sie schreiben zum Beispiel:

„Ich finde es super tolle, wie alle super mitmachen. Wünsche auch schöne Weihnachtstage und bleibt gesund.“

„Super! Danke für den unermüdlichen Einsatz!! Wünsche allen frohe Weihnachten und bleibt gesund.“

„Cooles Video, toller Humor und super Performance. Toll, dass Ihr mitgemacht habt. Danke für den unermüdlichen Einsatz! Passt gut auf Euch auf und bleibt gesund! Ich wünsche Euch allen schöne Weihnachten - trotz allem.“

„Super Aktion, liebe Kollegen, sehr gelungen. Wünsche allen ruhige und besinnliche Weihnachten.“

„Super Aktion!!!! Vielen Dank dafür, es hat Spaß gemacht, zuzusehen! Mal etwas Anderes in diesen Zeiten! Gruß vom PP Bonn/KPO.“

Dass das Video so viele Reaktionen auslösen würde, hatten die Beamten offenbar nicht gedacht. Die Polizei kommentiert nämlich: „Wir müssen mal was loswerden: Das Video ist nun etwas mehr als 36 Stunden online. Ja, wir hatten durchaus erwartet, dass es ganz gut ankommen könnte. Aber mit der Resonanz haben wir wirklich nicht gerechnet. Wir sind überwältigt von Ihrem Feedback. Wir danken Ihnen von Herzen und freuen uns, dass wir so viele Menschen berühren oder zum Lächeln animieren konnten. Lassen Sie uns das gute Gefühl in den Alltag mitnehmen! Ihre dankbare Polizei Märkischer Kreis.“