NRW: Polizei mit kuriosem Adventsgruß – „Wie cool ist das denn?“

NRW. Die Adventszeit läutet nicht nur die Vorweihnachtszeit ein, sondern mit ihr beginnt auch eine besinnliche Zeit. Damit ist es nicht mehr lang hin bis Weihnachten, dem Fest der Liebe und der Geburt Jesu Christi.

Zu diesem besonderen Anlass hat die Polizei NRW über Facebook einen kuriosen Adventsgruß verbreitet, der bei den Facebook-Nutzern gut ankam. Ein Nutzer schrieb: „Wie cool ist das denn?“

NRW: Polizei sendet kuriosen Adventsgruß

Am Sonntag leuchtete bei vielen Menschen die erste Kerze des Adventskranzes. Doch nicht nur die Menschen zu Hause sondern auch die Polizei in NRW hat den ersten Advent gefeiert. Die Polizei in Hamm ließ auch ein Licht aufleuchten. Es war allerdings keine Kerze sondern ein Streifenwagen.

Dazu hatten die Beamten vier Polizeiautos kreisförmig aufgestellt und symbolisch die Sirene eines Fahrzeugs aufleuchten lassen. Und es hieß: „Die Polizei Hamm wünscht einen schönen ersten Advent.“

Die Facebook-Nutzer reagierten begeistert auf die Aktion der Polizei. Ein Nutzer schrieb: „Wie cool ist das denn?“ Andere schrieben zum Beispiel:

„Schönen ersten Advent und bleiben Sie gesund.“

„Das nenne ich mal kreativ.. Wünsche euch allen eine ruhige Adventszeit.“

„Das Blaulicht blinkt, das Horn erschallt, bleibt im Auto, da ist es nicht so kalt. Wünsche euch einen schönen ersten Advent.“

Beamte geben Konzert

Sinn für Humor haben auch die Polizisten sowie die Feuerwehrleute und die Mitarbeiter der Stadt in Aachen bewiesen. Sie veröffentlichten ebenfalls ein Video. In diesem wandte sich der Polizeipräsident, Dirk Weinspach, zunächst an die Bürger und sagte: „Wenn uns dieses Jahr eines gezeigt hat: Dass wir uns gerade in Krisenzeiten auf Sie verlassen können. Sie halten sich an die Regeln zum Schutz vor Corona-Infektionen und helfen uns damit, dass wir weiter für Sie da sein können.“

Der Polizeipräsident zündete anschließend eine Kerze eines Adventskranzes an, welcher auf einem Klavier positioniert war. Dann begann ein Polizist, ein Weihnachtslied zu singen. Ein weiterer Beamter spielte die Melodie dazu am Klavier.

Die Beamten wollten damit ein musikalisches „Danke“ an die Bürger aussprechen. Auch an den drei folgenden Adventssonntagen können die Bürger gespannt auf „eine musikalische Überraschung“ sein.