Polarlichter über NRW – so siehst du sie am besten

Schon in der Nacht auf Mittwoch konnten sich einige Anwohner in NRW über den wundervollen Anblick der Polarlichter am Himmel freuen. Und auch in der kommenden Nacht gibt es wieder die Chance auf ein Erscheinen der Aurora borealis.

Grund dafür ist ein Sonnensturm. Gepaart mit einem wolkenlosen Himmel ist das Naturschauspiel aktuell besonders gut über Deutschland zu beobachten – selbst in NRW.

Polarlichter über NRW: Wahrscheinlichkeit ist hoch

„Die Aktivität ist weiterhin hoch“, heizt Anika Tschunt, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst in Essen, die Hoffnung auf eine erneute Sichtung ein. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch.

Wie entsteht ein Sonnensturm bzw. Sonnenwind?

Der Sonnenwind besteht aus elektrisch geladenen Teilchen der Sonne. Diese treffen auf Luft-Teilchen und leuchten – je nach Teilchen und Höhe in verschiedenen Farben.

Die Erdatmosphäre lenkt die Sonnenteilchen normalerweise ab, nur an den Polen können diese die Atmosphäre durchbrechen und auf Luftteilchen treffen. Daher auch der Begriff Polarlicht.

Bei starken Sonnenstürmen können die Lichter allerdings auch noch an weiter entfernten Orten zu sehen sein.

Um die Polarlichter überhaupt zu sehen, musst du deinen Blick gen Norden ausrichten. Hilfreich ist vor allem eine dunkle Umgebung mit wenig Lichtverschmutzung aus der Stadt. Genau wie bei Meteoritenschauern kommt es hier auf einen klaren Himmel, Dunkelheit und einen weiten Rundumblick an. „In ländlichen Regionen könnte man daher mehr Glück haben.“

Polarlichter über NRW sehen – das musst du tun

Solltest du überhaupt gar nichts sehen, hat der Wetterdienst noch einen Tipp für dich. Probier doch mal ein Foto mit deinem Handy zu machen. Denn oft können Smartphones die Farben der Polarlichter besser einfangen, als wir sie mit bloßem Auge erkennen. Im Nachtmodus und einer längeren Belichtungszeit könntest du so ein bunteres Bild bekommen. Nutze dafür am besten ein Stativ.

Schon in der vergangenen Nacht gab es Fotos aus dem Kreis Euskirchen. Doch spätestens heute Nacht dürfte es auch welche aus dem Ruhrgebiet geben. Denn laut Voraussage von wetterblick.com ist der Bewölkungsgrad gering. Am höchsten sind die Chancen bei relativer Dunkelheit, etwa zwischen 18 Uhr und 20 Uhr. Besonders stark ist der Sonnensturm um 19 Uhr laut „heute-am-himmel.de“. Genau dann dürften die Polarlichter auch bis nach beispielsweise Essen sichtbar sein. Die Chancen für eine Sichtung schwinden in den kommenden Nächten. Du solltest es also wenn am besten heute Abend versuchen. (mit dpa)

Zuletzt hatten unsere Leser uns ihre schönsten Bilder von Supermond über NRW zugeschickt. Die schönsten findest du >>hier in diesem Artikel. Hast du die Polarlichter letzte Nacht fotografiert oder versuchst es heute Abend? Dann schicke uns doch gerne deine Schnappschüsse inklusive Credit-Angabe an derwesten@derwesten.de. Wir freuen uns über alle Einsendungen!