NRW: Pizzabäcker rast mit 95 km/h durch 50er Zone – seine Ausrede ist unglaublich

Rasender Bäcker in Lüdenscheid (NRW): Ein Pizzabäcker war mit 95 km/h in einer 50er-Zone unterwegs – doch neben der Temposünde machte er sich auch einer unglaublichen Ausrede schuldig.

NRW: Pizzabäcker rast mit 95 km/h durch Ortschaft

Als der Mann am Montagnachmittag mit 95km/h durch eine geschlossene Ortschaft in Lüdenscheid (NRW) düste, ging er einem Radarwagen der Polizei, der am Straßenrand stand, ins Netz.

Vom roten Licht erschrocken, drehte der Fahrer mit seinem Wagen, fuhr anschließend langsam an dem Radarwagen vorbei. Kurz darauf tauchte er persönlich bei den Polizisten auf, um ihnen seine Raserei zu erklären.

Raser will sich raus reden

Vor den Beamten bedient sich der Mann einer ziemlichen dreisten Ausrede: Er sei nur wegen des Coronavirus so schnell gefahren!

Als Pizzabäcker sei ihm das Mehl ausgegangen, und weil der Großhandel bald schließe, musste er sich beeilen. Ohne Corona halte er sich natürlich immer an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, so der Temposünder.

Während der Diskussion überquerte ein älterer Mann langsam die Fahrbahn – die Frage der Polizisten, was passiert wäre, wenn der während der Tempo-Fahrt vorbeigekommen wäre, ließ der Fahrer unbeantwortet.

Die Raser-Fahrt zum Großhandel wird vermutlich vorerst seine Letzte gewesen sein – außerdem erwarten den Mann rund 200 Bußgeld, Verwaltungsgebühren und zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg. (kv)