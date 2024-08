US-Amerikaner bestellt Pizza in NRW – nach dem ersten Bissen verzieht er das Gesicht

Es geht doch nichts über eine leckere Pizza! Auch, wenn das Gericht ursprünglich aus Italien stammt: Die rund geformte Teigware steht bei den Menschen in Deutschland hoch im Kurs. Auch in NRW greift man nicht selten zu einer Pizza.

Ob mit Salami, Ananas oder Schinken: Jeder hat wohl so seine Vorlieben, was den Pizza-Belag angeht. Was bei dem einen ein absolutes No-Go ist, ist für den anderen das Beste überhaupt – Geschmäcker sind eben verschieden. Das beweist jetzt ein US-Amerikaner, der eine Pizza in NRW bestellte. Sein Urteil fiel nicht besonders positiv aus.

Pizza ist ein „kleines bisschen komisch“

Auf seinem Instagram-Account „ryaneatss“ testet sich der Amerikaner für seine rund 57.100 Follower durch die Restaurants, unter anderem in NRW. Jetzt orderte er eine Thunfisch-Pizza mit ordentlich Zwiebeln drauf. „Ich weiß nicht, wieso das hier so beliebt ist in Deutschland“, kommentiert der Amerikaner, ehe er den Pizza-Karton öffnet.

Er hält eine dick belegte-Pizza-Schnitte in die Kamera – und beißt wenige Sekunden später kräftig ab! Dann verzieht er plötzlich das Gesicht. Als ein „kleines bisschen komisch“, bezeichnet der Amerikaner das Geschmackserlebnis.

Follower haben Tipps für Influencer

Thunfisch-Pizza sei laut des Instagram-Influencers in den USA „nicht so das Ding“. Aber auch die Fanta Exotic, die er sich zu der Pizza dazu orderte, betrachtet er argwöhnisch. Auch das würde es laut seinen Aussagen in Amerika nicht geben. Sie scheint ihm aber zu schmecken.

Seine Follower versuchen dem Amerikaner noch den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg zu geben. „Beim nächsten Mal mit Oregano versuchen und, wenn du wünschst, etwas Maggie“, schreibt ein User. „Pizza mit Lachs sollte man auch probieren, ist aber schwer zu bekommen“, meint eine weitere Person.

Man darf gespannt sein, was sich „ryaneatss“ als nächstes einfallen lässt, um seine Follower bei Laune zu halten.