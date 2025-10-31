Pilot mit Laser in NRW geblendet – es kommt, wie es kommen musste

Im Bereich Schieder-Schwalenberg im Kreis Lippe (NRW) kam es am Mittwochabend (29. Oktober) zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein unbekannter Täter richtete gegen 21.15 Uhr einen grünen Laserstrahl mehrfach auf einen Bundeswehr-Hubschrauber, der sich in der Luft befand.

Die Polizei musste eingreifen, um den Tätern auf die Spur zu kommen.

NRW: Laser-Attacke auf Bundeswehr-Hubschrauber

Nach erster Einschätzung der Polizei befand sich der Täter während des Vorfalls „im Bereich Auf der Mühlenbreite“. Trotz eingehender Suche mit alarmierten Streifen konnte bislang keine verdächtige Person dort angetroffen werden. Die Beamten ermitteln nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, einer bedeutenden Straftat in NRW.

Das Blenden von Piloten durch Laserpointer birgt ernste Konsequenzen. Die Polizei warnt eindringlich: „Kommt es zu einer Blendung des Piloten, geht damit eine erhöhte Absturzgefahr einher.“ Solche absichtlichen Eingriffe sind nicht nur lebensgefährlich, sondern ziehen strafrechtliche Konsequenzen nach sich. Die Täter müssen mit empfindlichen Strafen rechnen.

Staatsschutz ermittelt im Fall aus NRW

Die betroffenen Behörden sowie der Staatsschutz der Polizei aus NRW (Bielefeld) arbeiten zusammen, um den Fall aufzuklären. Sie bitten daher dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, die Hinweise zu der Tat oder den mutmaßlichen Tätern geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 0521/545-0 melden.

Solche Vorfälle sind keine Seltenheit, wie Experten bereits in NRW beobachten konnten. Laut Polizei sind Laser-Attacken auf Flugzeuge und Helikopter eine ernste Gefahr für die Luftsicherheit – auch in anderen Regionen Deutschlands häuften sich in den letzten Jahren ähnliche Vorfälle.

Dieser Fall erinnert daran, wie sich gefährliche Handlungen mit drastischen Folgen entwickeln können. Die Polizei mahnt daher dringend, Laserpointer nicht zu missbrauchen. Vor allem in NRW als dicht besiedeltem Bundesland müssen strenge Regeln eingehalten werden, um die Sicherheit am Himmel zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden. Achtsamkeit ist hier unerlässlich.