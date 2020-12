NRW: Paulina (1) ist todkrank – dramatische Geschichte kurz vor Weihnachten

Weihnachten in NRW bedeutet: Es hagelt Spendenaufrufe, sowohl im Briefkasten als auch im Mail-Fach. Doch dieser Spendenaufruf ist anders. Es geht um ein Menschenleben.

Denn die kleine Paulina aus NRW braucht dringend Hilfe – sie braucht eine Stammzellspende.

NRW: Paulina (1) kämpft um ihr Leben

„Hallo du! Möchtest du mein Held sein?“, prankt die Aufforderung mit großen, roten Lettern auf der Seite der „Deutschen Knochenmarkspenderdatei-Stiftung“ (DKMS). Damit wird auf die einjährige Paulina aufmerksam gemacht, die an Blutkrebs erkrankt ist. „Ich heiße Paulina und bin ein Jahr alt. Vielleicht fragst du dich, was ich möchte ... Ich möchte mindestens so groß und so alt werden wie du!“, beginnt der emotionale Hilferuf auf der Seite.

NRW: Paulina leidet unter dem Hurler-Syndrom

„Ich leide an einer unheilbaren Stoffwechselkrankheit, die Mukopolysaccharidose (Hurler-Syndrom) heißt. Um zu Überleben, brauche ich schnell eine Stammzellspende. Vielleicht bist genau DU der Held, auf den meine Eltern und ich sehnsüchtig warten“, heißt es weiter in Paulinas Namen auf der „DKMS“-Seite.

Das ist das Hurler-Syndrom:

auch „Hurler-Pfaundler-Syndrom“ oder „Pfaundler-Hurler-Krankheit“ genannt

ist nach der deutschten Kinderärztin Gertrud Hurler benannt

ist die schwerste Verlaufsform der lysosomalen Speicherkrankheit Mukopolysaccharidose Typ I

die seltene Erkrankung kommt schätzungsweise einmal in 145.000 Geburten vor

Symptome sind unter anderem: Kleinwuchs, Gesichts-Dysmorphie, Hörverlust, Hornhauttrübung, geistige Retardierung, etc.

NRW: Sänger Henning Krautmacher fordert Unterstützung

Auch im Netz verbreitet sich Paulinas Botschaft rasant. So fordert auch Henning Krautmacher, Sänger der Band „Höhner“, dazu auf, „die schwer erkrankte, einjährige Paulina zu unterstützen“, ganz nach dem kölner Motto: „Echte Fründe – stonn zesamme!“. Alleine dieser Beitrag wurde bereits über 700 Mal auf Facebook geteilt.

Diese Aktion kommt im Netz sehr gut an. So schreibt eine Nutzerin: „Anfrage ist raus, meine Familie macht mit“. Ein anderer Nutzer postet seine Anmeldung kommentiert diese mit dem Slogan der Stiftung: „Stäbchen rein, Spender sein.“ (ali)