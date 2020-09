NRW: Pannen-Mauer bei Satire-Show „extra3“ – „wird immer schäbiger“

Wuppertal, ach Wuppertal – die NRW-Stadt gilt nicht gerade als Perle in der Region, dabei gibt es dort tatsächlich viele schöne Ecken. Und eine Schwebebahn-Fahrt lässt die Stadt im bergischen Land für mache Besucher doch zu einem echten Highlight werden.

Weniger als Highlight empfinden die Wuppertaler und Wuppertalerinnen offenbar die Mauer am neu gestalteten Bahnhofsvorplatz. Dabei sah auf den ersten Blick alles so gut aus… Doch jetzt hat es das NRW-Bauwerk sogar in die Satire-Show „extra3“ geschafft.

NRW: Pannen-Mauer mit Mega-Mängelliste

Wer am Bahnhofsvorplatz in Wuppertal steht, wird vielleicht verwundert sein: Denn der Bereich erscheint überraschend modern, eine Kalkstein-Mauer fasst Geschäfte ein und dient als Geländer. Laut dem „extra3“-Bericht stammt der Stein aus dem Bayrischen Jura – doch genau dieses Material macht jetzt Probleme.

„Je näher man an die Mauer geht, je mehr erkannt man die Mängel“, sagt Alexander Schmidt, Fraktionsvorsitzender der FDP in Wuppertal. Der Besitzer eines Steinbruchs stimmt dem Politiker zu und erklärt auch ganz genau, was beim Bau der Mauer alles falsch gelaufen ist:

Steine wurden falsch herum eingebaut, so dass dort Wasser eindringen kann

es fehlt eine Mauerabdeckung

das Material ist nicht frostsicher

Spannschrauben sorgen für stetigen Druck auf den Stein

Kalkstein ist säureempfindlich – das Material wird also mit der Zeit seinen gelben Farbton verlieren und grau werden

Ein Gutachten der Stadt unterstützt nun die meisten der Einschätzungen des Steinmetzes. Bereits im Mai hatte die „Westdeutsche Zeitung“ über die Probleme mit der Mauer berichtet. Demnach habe die Stadt Wuppertal für den Bau der Mauer rund drei Millionen Euro bezahlt. Damals hieß es sogar noch, dass auch ein kompletter Abbau der Mauer diskutiert werde.

Stadt präsentiert wenig beliebte Lösung: „Da hamse Scheiße gebaut“

Die größte Gefahr für Fußgänger ist, dass sich Teile der bis zu sieben Meter hohen Mauer ablösen und herabstürzen. „Da muss die Stadt ja jedem, der hier her läuft einen Helm zur Verfügung stellen, wa?“, kommentiert ein Mann im „extra3“-Video flapsig. Inzwischen hat sich die Stadt aber offenbar für eine andere Lösung entschieden: ein Netz.

Das kommt – wenig überraschend – nicht sonderlich gut bei vielen Bürgern in Wuppertal an. „Wuppertal wird immer schäbiger“ oder „Da hamse Scheiße gebaut, die Ingenieure, die Studierten“, so die unverblümt ehrliche Meinung der Passanten.

Das Netz ist wohl auch deswegen Favorit, weil ein kompletter Neu-Aufbau der Mauer sehr kostenintensiv wäre, laut FDP-Mann Schmidt rund sieben bis acht Millionen Euro. Der nicht ganz so ernst gemeinte „extra3“-Vorschlag: „die Wuppertaler Bröckel-Mauersteine als Souvenir verkaufen.“ (dav)