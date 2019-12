NRW: Paketzusteller sollen Geschenke ausliefern – unfassbar, was sie stattdessen tun

Minderheide. Kurz vor Weihnachten warten viele Menschen angespannt darauf, ob ihre Last-Minute-Geschenkbestellungen noch rechtzeitig zum Fest geliefert werden. Einige Bürger im Mühlenkreis (NRW) müssen aber wohl ihre Bescherungspläne noch einmal überdenken – aufgrund einer unfassbar dreisten Aktion!

Am vergangenen Samstag erschienen zwei Paketzusteller (27, 29) nicht zur Arbeit. Der Arbeitgeber wurde skeptisch und entschloss sich, die beiden Angestellten aufzusuchen. Er begab sich zu ihrer Wohnanschrift in Minderheide (NRW) – und konnte nicht glauben, was er dort vorfand!

NRW: Dreiste Entdeckung – Haben zwei Zusteller ihre Paketladung geplündert?

An der Wohnadresse der beiden Zusteller fand der Arbeitgeber zwei unverschlossene Zustellungsfahrzeuge vor. Beim Blick ins Innere der Wägen traute er seinen Augen nicht.

Aufgerissene und teilentleerte Pakete waren im Laderaum der Fahrzeuge verstreut!

Haben die beiden Zusteller sich etwa an den Bestellungen der Kunden vergriffen? Die beiden Paketboten konnten bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Wegen des Vorfalls und der verdächtigen Flucht seiner Angestellten entschied sich der Arbeitgeber, bei der Polizei NRW Minden-Lübbecke Strafanzeige gegen die beiden Paketzusteller zu erstatten.