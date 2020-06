NRW: Paketbote legt Lieferung ab – und sieht die Gefahr nicht kommen

Beim Zustellen von Paketen gelten derzeit wegen der Corona-Pandemie Ausnahmeregeln. Paketboten verschiedener Zustelldienste legen die Sendungen häufig nur noch in den Hausflur, um Kontakt zum Empfänger zu vermeiden. In NRW hatte das für einen Paketboten (44) üble Folgen.

Dabei hatte der Paketbote in Hagen (NRW) noch mehrfach an der Tür des Empfängers geschellt. Niemand öffnete in der Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Hochstraße.

NRW: Paketbote wird Opfer von gewalttätiger Attacke – Empfänger passte Verhalten nicht

Deshalb legte der Paketbote die Sendung vor die Haustür. Unfassbar, was kurz darauf folgte.

Als der Zusteller seine Tour in Hagen fortsetzen wollte, jagte ihm plötzlich ein Mann (29) nach. Offenbar wutentbrannt, weil der 44-Jährige das Paket nur vor die Haustür gelegt hatte, griff er den Boten an.

Kriminalpolizei ermittelt wegen Angriff auf Paketboten – Streife war sofort zur Stelle

Der wütendente Paketempfänger gab dem Paketboten einen Kopfstoß. Glück für den Mann: Eine Streife der Polizei war in unmittelbarer Nähe unterwegs und kümmerte sich um den Fall.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei...

Ein anderes übles Erlebnis während seiner Arbeit hatte vor wenigen Wochen ein Paketbote in Köln. Während der Fahrt kam es zu einer bösen Überraschung. Mehr dazu kannst du HIER nachlesen. (jg)