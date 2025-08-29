NRW: Ich bestellte bei Amazon – als ich das Paket öffnete, fiel ich aus allen Wolken

In NRW erhalten Millionen Kunden täglich ihre Pakete. Und jeder kennt doch dieses Gefühl: Kaum hat man auf „Bestellen“ geklickt, beginnt schon das große Warten auf das Paket. So war es auch bei mir in Köln, als ich mir bei Amazon ein neues Buch bestellt habe. Ein Hardcover mit knapp 200 Seiten – also nichts, was man mal eben in einem Briefumschlag verschickt.

Der Liefertermin war angekündigt und ich hab mich auf mein neues Buch gefreut. Doch was ist, wenn das Paket ankommt – aber ohne Inhalt? Diese Erfahrung durfte ich vor kurzem machen.

NRW: Das ist doch nicht mein Paket!

Nach wenigen Tagen war es dann endlich so weit: Es hat an meiner Tür geklingelt und vom Fenster aus konnte ich schon sehen, dass der Paketbote da ist. Ein gestresster junger Mann drückte mir das Paket in die Hand und wollte auch schon schnell wieder verschwinden. Doch in dem Moment merkte ich sofort: In dem Paket kann nicht mein Buch sein.

+++ Lotto-Spieler aus NRW räumt Million ab – irre, was er am Wochenende davor ankündigt +++

Ich versuchte noch, ihn darauf aufmerksam zu machen, aber er winkte nur lächelnd ab und drehte sich schnell um zum Gehen. Da stand ich dann mit einem Päckchen in der Hand – und einem sehr komischen Gefühl. Es war so leicht, dass ich es fast mit zwei Fingern balancieren konnte. Ein Schütteln brachte keine Hinweise, kein Rascheln oder die leiseste Spur eines Buches. Was war da drin?

Natürlich siegte die Neugier. Ich riss das Paket auf – und blickte in … nichts. Das Paket war komplett leer. Erst musste ich lachen, dann setzte aber die Enttäuschung ein. Ich hatte mich auf das Buch gefreut, und dann starrte ich in einen Karton ohne Inhalt.

Kaum zu glauben: Das bestellte Buch ist nicht drin! Foto: DER WESTEN/ Emir Aljija

Was mache ich jetzt?

Was also tun? In der App gibt es zwar unzählige Möglichkeiten zur Rückgabe, aber „Paket kam leer an“? Fehlanzeige. Auch der Chat mit dem Kundenservice führte mich nicht wirklich weiter. Den Punkt zu „Ohne Inhalt“ oder „Leeres Paket“ konnte ich nirgendwo finden. Mir blieb erstmal nichts anderes übrig, als anzugeben, dass das ein falscher Inhalt war. Dann wurde mir auch ein Rücksendeetikett geschickt – aber ich hab natürlich darauf verzichtet, ein leeres Paket an den Versandriesen zu verschicken.

Gerade in NRW, wo täglich Millionen Pakete verschickt werden, scheint so ein Fall zwar selten, aber offenbar nicht ausgeschlossen zu sein.

+++ Zoo in NRW stellt Reinigung in Gehege ein +++

Wir haben bei Amazon nachgefragt, wie man in so einem Fall vorgeht – und ob das öfter vorkommt. Die Antwort: „Wir arbeiten intensiv daran, ein großartiges Einkaufserlebnis zu schaffen, und dazu gehört auch eine nahtlose, kundenfreundliche Liefer- und Rückgabepolitik. Wenn Kund:innen Probleme mit ihren Bestellungen haben, empfehlen wir ihnen, sich direkt an unseren Kundenservice zu wenden.“

Das bleibt im Kopf

Mein Buch habe ich inzwischen bekommen. Dieses Mal war das Paket nicht leer. In meinem Fall war es nichts Lebenswichtiges. Was aber, wenn es etwas Wichtiges ist, was man extra für den Urlaub bestellt hat. So etwas passiert eben mal, da kann man sich noch so aufregen.

Noch mehr News aus NRW für dich:

Wer künftig in eine ähnliche Lage bei Amazon in NRW oder andernorts gerät, sollte am besten direkt eine E-Mail an den Kundenservice schicken, um eine schnelle Lösung für das ausgefallene Problem zu finden.

Das Gefühl, ein leeres Paket zu öffnen, werde ich allerdings trotz der schnellen Hilfe so schnell wohl nicht vergessen …