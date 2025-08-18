Radfahrer in NRW will nur kurz unter Bahnschranke hindurch – doch der Zug ist schneller!

Eine leichtsinnige Aktion kostete einem Mann (42) am Samstag (18. August) in NRW beinahe das Leben. Trotz geschlossener Schranken überquerte der 42-Jährige einen Bahnübergang in Paderborn-Benhausen mit dem Fahrrad.

Ein Regionalzug rauschte mit 80 km/h heran. Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein und warnte akustisch. Trotz allem rauschte der Mann in das Rad des Mannes hinein, erfasste das Hinterrad! Der Radfahrer kam ins Schleudern, kam wie ein Wunder aber nicht zu Fall. Danach versuchte er mit seinem beschädigten Rad zu flüchten.

Lebensgefährlicher Aktion in NRW

Polizisten fanden den lebensmüden Radfahrer etwa 250 Meter vom Unfallort entfernt. Wegen leichter Verletzungen brachten sie ihn in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest blieb negativ.

Der Lokführer erlitt einen Schock und konnte seinen Dienst nicht fortführen. Die Bahnstrecke in NRW blieb für 75 Minuten gesperrt.

Polizei NRW warnt

Die Bundespolizei in NRW nahm Ermittlungen gegen den Mann auf. Sie appelliert eindringlich: „Überqueren Sie Bahngleise nur an den dafür vorgesehenen Orten und bei geöffneten Schranken.“ Die Polizei betont, dass die Geschwindigkeit und der Luftsog eines Zuges oft unterschätzt werden. Sie warnt vor der nahezu lautlosen Annäherung elektrisch betriebener Züge.

„Aufgrund ihres Gewichts haben Züge einen sehr langen Bremsweg und können nicht ausweichen. Eine Bremsung ist oft nicht mehr möglich.“ In diesem Fall hat der Radfahrer immenses Glück gehabt. Sein Leben verdankt er nur der schnellen Reaktion des Lokführers.

