NRW: Mann vergiftet Ehefrau – sie überlebt nur durch Zufall

Am Dienstag, den 11. November, kam es in Paderborn (NRW) zu einem Schock-Ereignis: In Paderborn soll ein Mann versucht haben, seine getrennt lebende Ehefrau zu vergiften. Die 36-jährige Frau erlitt dadurch einen lebensbedrohlichen Atemstillstand. Eine Passantin reagierte geistesgegenwärtig und rettete ihr offenbar das Leben.

Gegen 10:30 Uhr wurde die Polizei in Paderborn alarmiert. Eine Frau hatte zuvor im Bereich Kleemeiers Busch einen Schrei gehört. Als sie genauer hinschaute, sah sie, wie ein 41-Jähriger seine regungslos wirkende Ehefrau auf den Beifahrersitz eines Autos setzen wollte. Sofort machte die Passantin ihrem Verdacht Luft, rief den Notruf und leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Mordkommission ermittelt in NRW – Versuchtes Mord aus Habgier?

Die 36-jährige Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ihr lebensbedrohlicher Zustand stabilisiert werden konnte. In der Klinik kam sie am Dienstagnachmittag wieder zu sich und berichtete von einem schockierenden Vorfall. Ihr Ehemann habe ihr mit einer Spritze eine unbekannte Substanz injiziert. Das Motiv? Der Verdacht liegt nahe, dass es um Streitigkeiten bezüglich Unterhaltszahlungen und Sorgerechtsfragen ging.

Die Mordkommission „Klee“ des Polizeipräsidiums Bielefeld, geleitet von Kriminalhauptkommissar Moritz Rawe, hat die Ermittlungen übernommen. Beamte vermuten, dass der Mann seine Frau aus Habgier und mit Heimtücke töten wollte. Hinweise auf vorherige Gewalt existieren laut aktuellem Ermittlungsstand nicht. Ein toxikologisches Gutachten soll klären, welche Substanz dem Opfer verabreicht wurde.

Untersuchungshaftbefehl – Schock in Paderborn und NRW

Noch am Dienstagnachmittag nahm die Polizei den 41-Jährigen fest. Einen Tag später wurde er einem Haftrichter am Amtsgericht Paderborn vorgeführt, der direkt Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes gegen ihn anordnete. Mitten in NRW sorgt diese Tat für Entsetzen – viele Menschen fragen sich, wie es zu solch einer Eskalation kommen konnte.