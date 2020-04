NRW: Sie wären so wichtig gewesen! Dreiste Diebe klauen...

Geheim-Code in Apotheken bei Häuslicher Gewalt: So lösen bedrohte Frauen den Notruf aus

Über diesen dreisten Diebstahl ärgert sich das DRK in NRW besonders! Diebe brachen von Donnerstag auf Freitag in die DRK-Kleiderkammer in der Neuhäuser Str. in Paderborn ein. Sie klauten das, was derzeit am meisten benötigt wird...

Diebe brachen in einer Lager der DRK in NRW ein. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

NRW: Sie wären so wichtig gewesen!

Die Diebe näherten sich zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, dem Gebäude von der Reumontstraße aus. Sie brachen die Tür auf und plünderten anschließend das Lager, berichtet die Polizei Paderborn.

Eine besonders skrupellose Aktion, denn in der Kleiderkammer des DRK lagerten fast 3,000 medizinische Gesichtsmasken! Also etwas, das derzeit dringend benötigt wird.

+++ NRW: Mann geht nichtsahnend am See spazieren, dann stößt er auf DAS – und löst einen Riesen-Einsatz aus +++

Skrupellose Diebe

Auf Facebook teilt der DRK-Kreisverband Bilder des verwüsteten Lagerraums. Erst am Mittwoch wurden die Masken vom SC Paderborn, den Profispielern Marlon Ritter und Sebastian Schonlau und der Firma Casada gespendet.

Das macht das DRK fassungslos! Die Schutzmasken sollten an ehrenamtliche Hilfsdienste, Pflegedienste und in Senioreneinrichtungen zum Einsatz kommen, jetzt ist das Lager komplett verwüstet.

----------------

Mehr aus NRW:

----------------

Die Polizei bittet um Hinweise

Hast du vielleicht zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe gesehen? Dann melde dich bei der Polizei Paderborn unter der Rufnummer 05251 3060. (mia)