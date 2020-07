NRW: Paar macht Urlaub im Sauerland – doch das Kennzeichen kommt dort gar nicht gut an

Eigentlich wollte dieses Pärchen aus Bielefeld in NRW entspannt zu ihrem Urlaub ins Sauerland reisen. Doch weil sie diskriminiert werden, treffen sie eine wichtige Maßnahme.

Wie die „Westfalenpost“ berichtet, machen René und Kathrin Gast aus NRW derzeit Urlaub im Sauerland. Die beiden wollen ihre Zeit vor Ort ungestört verbringen. Doch weil ihr Auto das „falsche“ Kennzeichen hat, kleben sie ein Schild ins Fenster – aus Angst vor Diskriminierung.

NRW: Paar hat Angst vor Angriff

Denn statt des typischen „BI“ für Bielefeld, fahren die beiden aus NRW einen Wagen mit dem Kennzeichen „GT“, welches für den Kreis Gütersloh steht.

NRW: Das Auto ist bei den Schwiegereltern zugelassen. (Symbolbild) Foto: imago images ( Manfred Segerer

Dass das gerne mal nach hinten losgehen kann, beweist ein Vorfall von vor knapp zwei Wochen. An diesem Tag wurden Autos von Mitarbeitern der Firma Tönnies aus Gütersloh in Brand gesetzt. Warum? Wegen des Skandals des Fleischkonzerns aus NRW.

Das ist die Tönnies Holding

Das Familienunternehmen hat den Sitz in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh

Es ist Deutschlands größter Schlachtbetrieb für Schweine

Eigentümer sind Clemens Tönnies und sein Neffe Robert Tönnies

Dort hatten sich über 1.300 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Um so einem Anschlag auf ihr Auto zu entgehen, hat das Ehepaar Gast laut der „Westfalenpost“ einen Zettel mit diesem Hinweis ins Auto gehangen: „Richtig: Dieses Auto ist im Kreis Gütersloh zugelassen, aber wir wohnen in Bielefeld.“

Was nämlich am Auto nicht erkennbar ist: Der Wagen ist auf die Schwiegereltern zugelassen. Die leben in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh.

„Da hat es zerkratzte Autotüren und aufgestochene Autoreifen gegeben. Es gibt wohl diverse Probleme, das ist schon heftig“, sagt René Gast aus NRW.

