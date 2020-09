NRW: Ehepaar geht ans Telefon und bekommt Schock-Nachricht! „Ich habe eine Frau totgefahren!“ – dahinter steckt viel mehr

am 27.09.2020 um 15:50

Das muss ein großer Schock für ein Ehepaar aus Balve (NRW) gewesen sein!

Die beiden erhielten einen überraschenden Anruf einer Frau, die ihnen erklärte: „Ich habe eine Frau totgefahren!“ Weinend habe sie dem Ehepaar aus NRW erzählt, sie sei ihre Tochter und sei in einen Unfall verwickelt gewesen, teilt die Polizei mit.

NRW: Ehepaar bekommt schockierenden Anruf

Dann übernahm eine andere Frau, die sich als Polizeioberkommissarin ausgab, den Hörer und erklärte den beiden Senioren aus NRW, die Tochter müsse in Untersuchungshaft. Nur gegen eine Zahlung von 62.000 Euro würde die Familie der getöteten Frau auf eine Anzeige verzichten und die Tochter freikommen.

Das schockierte Ehepaar sicherte die Zahlung zu. Der Mann erklärte am Telefon jedoch, seine Bank aufgrund der hohen Zahlung informieren zu wollen – woraufhin die Anurferinnen auflegten. Das Ehepaar aus NRW kontaktierte daraufhin seine Tochter. Es kam raus: Sie war in keinen Unfall verwickelt, bei den Anrufern handelte es sich um Betrüger.

Polizei NRW warnt vor Enkeltrick

Weil es mehrere solcher Betrugsversuche in den vergangenen Wochen in Lüdenscheid gegeben hatte, warnt die Polizei in NRW nun erneut vor dem sogenannten Enkeltrink.

Die Polizei NRW warnt vor dem sogenannten Enkeltrick. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

-----------

Weitere News aus NRW:

Bochum: Kunde will Brötchen kaufen – dann verlangt der Kassierer diesen unglaublichen Betrag

Duisburg: Seit zwei Jahren liegt DAS im Rhein – und niemand kümmert sich darum

Aldi in NRW: Kundin macht Riesen-Fehler – als Mitarbeiter das sieht, zögert er keine Sekunde

-----------

Die Polizei erklärt: Die Täter scheuen nicht davor zurück, umfangreiche, detaillierte Lügengeschichten zu spinnen. Oft eröffnen die Täter das Gespräch mit der Frage „Rate mal, wer hier ist?“. Je nachdem, welchen Namen die Opfer dann nennen, schlüpfen die Betrüger blitzschnell in die jeweilige Rolle.

NRW: Das rät die Polizei

Immer kommt das Gespräch auf eine eilige Geldforderung. Mal ist es eine angebliche, einmalige Gelegenheit, günstig eine Wohnung zu kaufen. Oder es geht noch dramatischer zu, wenn der Anrufer angeblich in Lebensgefahr ist oder sich von irgendwelchen Straftaten „freikaufen“ muss.

+++ Corona in NRW: Ärztekammer hat Mediziner im Visier – weil sie DAS gemacht haben +++

Oftmals werden die Opfer dann tagelang verwirrt, bedroht oder unter Druck gesetzt, so die Polizei weiter.

Tipps von der Polizei:

Lassen Sie sich nicht auf ein Fragespiel ein

Rufen Sie die angeblichen Enkel unter einer bekannten Rufnummer zurück

Holen Sie sich Rat bei Freunden

Alarmieren Sie die Polizei!

(cs)