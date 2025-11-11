Schon im November! Outlet Roermond bringt Shopping-Fans in NRW in Stimmung

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, und das Designer Outlet Roermond verwandelt sich erneut in ein funkelndes Winterwunderland für stilvolles Shopping und genussvolle Momente. Ab dem 13. November taucht das Einkaufsparadies nahe der deutschen Grenze seine Besucher:innen in zauberhafte Atmosphäre – perfekt für eine vorweihnachtliche Shoppingtour.

Magisches Shopping-Erlebnis im Outlet Roermond

Den Auftakt bildet das „Turn on the Lights“ Event am 13. November. Gemeinsam mit dem Freizeitpark Efteling wird die Festtagssaison um 18:00 Uhr feierlich eröffnet. Dabei erstrahlt der riesige Weihnachtsbaum in der Nähe des Riesenrads erstmals im Lichterglanz. Unterstützt von Efteling-Maskottchen Pardoes garantiert eine spektakuläre Licht- und Musikshow magische Momente, die noch lange in Erinnerung bleiben.

Auch interessant: Zwei Euro Eintritt für Outlet Roermond: Geht’s noch?

Mit über 200 Designerbrands, die alles von edler Wintersportmode über festliche Outfits bis hin zu individuellen Geschenkideen anbieten, hat das Outlet Roermond für jeden Geschmack etwas dabei. Bis zu 70 % Rabatt auf zahlreiche Produkte machen den Besuch zusätzlich attraktiv. Die festlich dekorierten Gassen und stimmungsvollen Schaufenster sorgen für eine Atmosphäre, wie man sie sonst nur vom Weihnachtsmarkt kennt.

Vorweihnachtszeit genießen im Outlet Roermond

Neben dem Shoppingerlebnis schaffen kulinarische Highlights wie die duftenden Zimtschnecken von Cinnamood besondere Genussmomente. Auch neue Marken wie BOGGI Milano für männliche Eleganz oder die luxuriöse Skibekleidung von Goldbergh bereichern das Angebot des Centers. Im Dezember setzen die Stores von Elisabetta Franchi und LOEWE glamouröse Akzente, ideal für die Festtage.

+++ Outlet Roermond bekommt Konkurrenz: NRW-Kunden können es kaum erwarten +++

Besonders verlockend sind die Rabattaktionen in der Vorweihnachtszeit. Bei den Black Friday Days vom 21. November bis zum 1. Dezember gibt es bis zu 60 % Extra-Rabatt. Beim Christmas Sale locken bis zu 50 % Zusatznachlass, und der Winter Sale bis Februar sorgt für stilvolle Outfits zum Jahreswechsel. Jetzt ist die beste Zeit für Schnäppchen vor den Feiertagen.

Ein weiterer Pluspunkt: Besucher:innen können direkt vor Ort ihre Geschenke liebevoll einpacken lassen, um stressfrei die Weihnachtszeit zu genießen. Dank komfortabler Flixbus-Verbindungen aus NRW lässt sich das Outlet Roermond bequem erreichen – ideal für einen entspannten Shopping-Tag.

Outlet Roermond: Ein Traum für die ganze Familie

Die Magie des „Turn on the Lights“ bleibt bis Januar im Center erhalten. Die exklusiv von Efteling gestaltete Licht- und Musikshow läuft täglich und ist ein Highlight für Groß und Klein. Märchenhafte Fotospots wie Pardoes’ rote Schuhe bieten die perfekte Kulisse für ein Erinnerungsfoto.

Mehr Themen:

Wer seinen Aufenthalt in Roermond verlängern möchte, findet in der Innenstadt gemütliche Hotels und kann bei einem Bummel die charmante Weihnachtsdekoration bestaunen. Restaurants und Cafés bieten regionale Spezialitäten an, die den Festtagsausflug bereichern. Egal ob Shopping, Genuss oder Erholung – das Designer Outlet Roermond wird zum ultimativen Ziel für die Familie.