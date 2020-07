NRW: Ordnungsamt beobachtet Auto – als die Beamten DAS sehen, klingeln alle Alarmglocken

Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben am Freitagabend ein Auto ins Visier genommen. (Symbolbild)

Hagen. In der Corona-Zeit haben Mitarbeiter des Ordnungsamtes reichlich viel zu tun. Nichtsdestotrotz stellen die Beamten in NRW auch die ein oder andere Auffälligkeit fest. Dieses Mal ging es so weit, dass die Mitarbeiter die Polizei informierten.

In Hagen (NRW) machten die Ordnungshüter am Freitagabend gegen 18.45 Uhr eine besorgniserregende Entdeckung. Ausgerechnet ein Auto eines Krankenfahrdienstes fuhr in Schlangenlinien über die Straße. Die unsichere Fahrweise rief die Ordnungskräfte auf den Plan.

NRW: Ordnungsamt beobachtet Auto - dann wird es gefährlich

Als das Auto am Märkischen Ring in Höhe des Kegelcasinos an einer roten Ampel anhielt, machte das Ordnungsamt kurzen Prozess. Sie forderten den Fahrer (42) auf, rechts ranzufahren. Dieser gehorchte.

Jetzt bestätigte sich schon fast der Verdacht: Der Fahrer muss betrunken sein und sollte so keinesfalls weiter durch die Gegend fahren. Also beschlagnahmten die Beamten den Autoschlüssel.

Die hinzugerufene Polizei bestätigte den Verdacht. Das Testergebnis fiel überraschend aus: Über drei Promille hatte der 42-Jährige intus. Eine Strafanzeige wurde gefertigt, eine Blutprobe außerdem entnommen.

Fahrer des Krankenfahrdienstes ohne Führerschein unterwegs

Zu guter Letzt wollten die Polizisten ihm auch noch den Führerschein entziehen. Doch das mussten sie gar nicht mehr. Wie sich herausstellte, wurde das schon vor zwei Jahren unternommen worden. Er war also überdies auch noch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. (js)