Himmelsspektakel in NRW – an diesem Tag kannst du es besonders gut sehen

Der Herbst zeigt sich im Oktober von seiner schönsten Seite: In den klaren Nächten kann man den Himmel bestaunen. Über NRW wird dann ein besonderes Spektakel zu sehen sein – der Sternschnuppenstrom der Orioniden sorgt für magische Momente. Geduld ist allerdings gefragt, denn die Chancen sind nicht riesig.

„Es handelt sich um einen fernen Gruß des Halleyschen Kometen: die Orioniden“, erklärt Dr. Björn Voss, Direktor des Planetarium Hamburg. Jedes Jahr zieht die Erde durch eine Staubspur, die der berühmte Halleysche Komet hinterlassen hat. Kleine Teilchen verglühen in der Atmosphäre und ziehen leuchtende Spuren über den Nachthimmel.

Orioniden verschönern den Herbst in NRW

Die Orioniden haben ihren Namen vom Sternbild Orion, das man im Oktober am Nachthimmel sehen kann. Der sogenannte Radiant, der scheinbare Ursprungspunkt des Meteorschauers, liegt in diesem Bereich des Himmels. Doch Voss klärt auf: „Der sogenannte Radiant ist allerdings nicht der Ort, an dem die Leuchtspuren tatsächlich beginnen.“

++ Preis-Beben in Urlaubsmetropole neben NRW – 65 Euro für vier Brötchen! ++

Von Anfang Oktober bis Anfang November stehen die Chancen gut, den einen oder anderen dieser Himmelswanderer über NRW zu sehen. Besonders vielversprechend ist die Nacht vom 21. Oktober. Ab Mitternacht, wenn das Sternbild Orion aufgegangen ist, lohnt sich für Nachtschwärmer ein genauer Blick auf den Himmel.

Beste Bedingungen für Sternschnuppen-Fans in NRW

Bis zu 20 Orioniden pro Stunde erwartet man – zumindest theoretisch. Prof. Dr. Susanne Hüttemeister vom Planetarium Bochum warnt jedoch: „Was man wirklich sehen kann, sind vermutlich zwei oder drei pro Stunde.“ Am 21. Oktober macht es der Neumond besonders dunkel, was die Sicht auf die Sternschnuppen verbessert.

Noch mehr News:

Auch in den Nächten vor und nach dem Höhepunkt sind am Himmel über NRW Sternschnuppen zu entdecken. Für optimale Bedingungen sollte man Orte aufsuchen, die weit entfernt von künstlichem Licht liegen. Dabei gilt: Je dunkler der Himmel, desto höher die Chancen, die Orioniden zu erspähen. Ein gutes Auge und viel Geduld sind gefragt.