ÖPNV-Streik in NRW: Verdi macht ernst – jetzt herrscht Gewissheit über neuen Termin

Pendler, die auf Bus und Bahn in NRW angewiesen sind, müssen jetzt ganz stark sein. In einer Urabstimmung haben sich die Verdi-Mitglieder aus den kommunalen Verkehrsbetrieben mit einer überwältigenden Mehrheit für unbefristete ÖPNV-Streiks ausgesprochen (mehr dazu hier >>>).

Daran änderte auch ein verbessertes Angebot der Arbeitnehmer am Donnerstag (11. April) nichts (hier mehr Details zum Angebot >>>). Zwar sei man auf Gewerkschaftsseite weiter zu Verhandlungen bereit. Am Konfrontationskurs ändere das jedoch nichts. Jetzt ist klar, wann die nächsten ÖPNV-Streiks beginnen sollen.

ÖPNV-Streiks in NRW: Termin durchgesickert

So sollen bereits am Montag (15. April) die ersten Verkehrsbetriebe in NRW bestreikt werden. Das habe die „Rheinische Post“ nach eigenen Angaben „aus informierten Kreisen“ erfahren. An welchen Orten Busse und Bahnen lahmgelegt werden sollen, ist aber noch nicht klar. Das wolle Verdi NRW erst am Wochenende bekanntgeben.

Mehr Aktuelles: Ruhrgebiet: Abiturienten wollen Streich spielen – und übertreiben maßlos! Polizei muss anrücken

Mehr in Kürze.