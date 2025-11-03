Zum November-Start erhalten Autofahrer in NRW üble Gewissheit

Wer in NRW im November zur Arbeit fährt, sollte mehr Zeit einplanen – und Nerven mitbringen. Dunkle Tage, nasse Straßen und gefühlt endlose Staus machen das Pendeln nämlich zur Geduldsprobe.

Besonders auf den Autobahnen rund um Köln, Duisburg und Düsseldorf drohen kilometerlange Wartezeiten, wie die „WAZ“ berichtet.

Stau in NRW: Besonders HIER wird’s kritisch

Der ADAC erklärt prompt, warum: „Im Herbst und Winter steigen viele Pendler wieder auf das Auto“, sagt Sprecher Johannes Giewald. Gleichzeitig müssen sich Autofahrer an die schlechten Sicht- und Fahrbedingungen gewöhnen. Nebel, Nässe und früh einsetzende Dunkelheit führen zu vorsichtigerem Fahren und längeren Bremswegen – und damit automatisch zu stockendem Verkehr. Besonders problematisch sind dabei die klassischen Stoßzeiten: Zwischen 6.30 und 9 Uhr sowie zwischen 15.30 und 18 Uhr staut es sich deutlich stärker als im restlichen Tagesverlauf.

„Außerhalb dieser Zeiten ist der Verkehr nicht auffälliger“, so Giewald gegenüber der „WAZ“. Zugleich steigen die Pendlerzahlen in NRW weiter: Laut dem Mikrozensus 2024 und dem Pendleratlas NRW fahren rund fünf Millionen Menschen täglich über die Grenzen ihres Wohnortes zur Arbeit. ADAC-Experte Roman Suthold rät daher: „Wenn wir wollen, dass NRW nicht mehr Stau-Land Nummer eins ist, müssen wir bei den Arbeitszeiten der Berufspendler ansetzen.“

Achtung: Diese Ecken sind besonders betroffen

Doch damit nicht genug, denn hinzukommen zahlreiche Baustellen. „2024 waren es im November bis zu 685 Baustellen gleichzeitig in NRW“, berichtet Giewald weiter. Besonders betroffen sind die A1, A3, A4 im Großraum Köln, die A40 zwischen Duisburg und Essen sowie die A57 zwischen Kamp-Lintfort und Meerbusch. Zusätzlicher Stress droht auf der A59 zwischen Düsseldorf und Leverkusen: Die Strecke ist seit Mitte Oktober nämlich voll gesperrt, weshalb Pendler auf die parallel verlaufenden Autobahnen ausweichen.

Außerdem wird der Kölner Hauptbahnhof Mitte November für zehn Tage gesperrt (>> wir berichteten). Somit ist klar: Wer im November in NRW unterwegs ist, muss Geduld mitbringen. Dunkle Tage, schlechte Sicht, Baustellen und Stoßzeiten sorgen dafür, dass Autofahrer mehr Zeit einplanen sollten – und wer kann, sollte auf flexible Arbeitszeiten oder den ÖPNV ausweichen.

