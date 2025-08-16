Friedhelm aus NRW fährt an die Nordsee – es war das letzte Mal

Noch einmal dem Geräusch der Wellen lauschen, die raue Nordsee-Luft riechen und den scheinbar endlosen Blick auf das Wasser bis zum Horizont genießen. Auf den letzten Metern ihres Lebens wünschen sich viele Menschen, noch einmal das Meer zu sehen.

So erging es auch Friedhelm (Name auf eigenen Wunsch geändert) aus NRW. Seine Liebsten wollten ihm diesen Herzenswunsch noch erfüllen. Wegen seines gesundheitlichen Zustands nahmen seine Frau und ein guter Freund Kontakt zum westfälischen Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) auf. Gemeinsam ging es schließlich aus NRW los in Richtung Nordsee.

Friedhelm aus NRW nimmt Abschied von der Nordsee

Das Wünschewagen-Team holte Friedhelm und seine Liebsten in einem Hospiz in NRW ab. Ihr Ziel: das niederländische Nordwijk. Angekommen am Nordseeküsten-Ort brauchte es erst einmal Stärkung.

++ Wieder verzweifelte Suche am Rhein in NRW ++ Feuerwehr verliert die Fassung ++

Die Reisegruppe setzte sich in einen Strandpavillon und gönnte sich lokale Spezialitäten. Für Friedhelm gab es Kibbeling. Dazu beste Aussicht auf den breiten Sandstrand der Nordsee. Mit gut gefüllten Bäuchen ging es dann zum kühlen Nass. „Am Pavillon konnten wir uns dann einen strandtauglichen Rollstuhl leihen und mit Friedhelm ganz nah ans Wasser gehen. Er sammelte Muscheln und alle halfen, die schönsten Exemplare zu finden“, so die Wunscherfüller des ASB.

++ Taylor Swift immer noch begeistert von Gelsenkirchen – „Das war so schön!“ ++

Zwischenstopp vor NRW muss sein

Nach der ausgiebigen Portion Meeresbrise sollte dann die Heimreise nach NRW angetreten werden. Allerdings nicht ohne ein kleines Eis, das die Laune vor der Rückfahrt noch einmal heben sollte.

Mehr Themen:

Erschöpft, aber zufrieden kam die Reisegruppe um Friedhelm schließlich im Hospiz in NRW an – mit ganz viel Erinnerungen im Gepäck an eine erfüllende letzte Reise.

Der Wünschewagen wird allein durch ehrenamtliches Engagement und Spenden getragen. Du möchtest etwas beitragen? Hier bekommst du alle notwendigen Informationen >>>