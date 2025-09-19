Leiche in NRW-Fluss gefunden – Polizei steht vor einem Rätsel

Am Freitag (19. September) ereignete sich in Kevelaer, einer kleinen Stadt am Niederrhein in NRW, ein besorgniserregender Vorfall. Gegen 12.35 Uhr meldeten Kajakfahrer eine leblose Person in einem schwer zugänglichen Seitenarm der Niers.

Die Stelle befand sich in unmittelbarer Nähe der Straße Vorst und war vom Land aus nur sehr schwer erreichbar. Polizei und Rettungskräfte reagierten umgehend und begaben sich zum Einsatzort.

Identität der Leiche noch ungewiss

Die Feuerwehr Kevelaer wurde hinzugerufen, um die Bergung des Leichnams zu ermöglichen. Gemeinsam schafften die Einsatzkräfte es, den Körper aus dem Wasser zu holen. Bereits nach kurzer Zeit zeichnete sich ab, dass die Person vermutlich mehrere Tage tot im Wasser gelegen haben musste. Zur Identität des Verstorbenen gibt es aktuell jedoch keinerlei Hinweise, was die Ermittlungen erschwert. Der schockierende Fund sorgt für Aufsehen in der Gemeinde und in weiten Teilen von NRW.

Das erschütternde Ereignis wirft viele Fragen auf und ist Gesprächsthema in der Region. Die Kriminalpolizei hat inzwischen ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Neben der Identität gilt es auch zu klären, wie lange die Person bereits im Wasser war und ob ein Fremdverschulden vorliegt. Währenddessen bemühen sich die Beamten, mit der Aufklärung der Umstände Licht ins Dunkel zu bringen.

