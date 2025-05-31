NRW-Bürger machen Urlaub in den Niederlanden – kurz hinter der Grenze beginnt das Drama

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Dieser Spruch trifft vor allem auf die Menschen in NRW zu. Sie haben mit dem Nachbarland Holland das Meer, den Strand und noch mehr quasi direkt vor der Tür, fahren nur wenige Stunden, bis sie quasi in einem Urlaubsort sind.

Gerade jetzt im Mai bietet sich ein Kurztrip von NRW in die Niederlande an, es gibt einige Feiertage und damit auch lange Wochenenden. Genauso dauert es nicht mehr allzu lange, bis die Sommerferien in NRW beginnen. Doch wer in den kommenden Monaten von NRW ins Nachbarland möchte, braucht starke Nerven!

NRW: Urlaub in den Niederlande mit großem Haken

Einer der großen Vorteile eines Trips in die Niederlande ist für die Menschen aus NRW die Entfernung. Je nach Zielort ist man innerhalb von ein bis drei Stunden im Nachbarland, kann dort zum Beispiel in Amsterdam Sightseeing genießen oder an Küstenorten dem Meer lauschen. Doch genau diese kurze Reisezeit wird es in den nächsten Monaten eher nicht geben – sobald man die Autobahnen in NRW verlässt, müssen Touristen mit dicken Staus rechnen!

Grund ist ein aufwendiges Infrastrukturprojekt in den Niederlanden, das von Mai bis Oktober durchgeführt wird. Dabei werden zahlreiche Brücken, Tunnel und Fahrbahnen saniert. Vor allem betroffen sind die A1, die A4 und der Autobahnring A10. Hier kommt es während der Bauarbeiten zu zahlreichen Umleitungen, Sperrung und in der Folge natürlich auch Staus.

Das macht die Lage noch schlimmer

Doch nicht nur die umfangreichen Straßenarbeiten werden dem Verkehr in den Niederlanden schwer zusetzen. Dazu fallen auch einige Großveranstaltungen in die genannte Zeit. Vom 21. bis 24. Juni feiert Amsterdam etwa sein 750-jähriges Stadtjubiläum, in Den Haag findet am 24. und 25. Juni der Nato-Gipfel statt. Während dieser Zeit können auch einzelnen Autobahnabschnitte gesperrt werden.

Wer trotzdem nicht auf seinen Kurztrip oder Urlaub in den Niederlanden verzichten möchte, sollte sich also zumindest nach Alternativen umsehen. Mit der Bahn ist man zum Beispiel von NRW aus meist genauso schnell im Nachbarland.