NRW-Urlauber wollen in die Niederlande? Da kommt was auf sie zu

Wer mit dem Auto von NRW aus Richtung Niederlande fährt – sei es nach Amsterdam, Rotterdam oder an die Küste –, muss bald tiefer in die Tasche greifen. Grund ist ein neues Mega-Projekt direkt hinter der deutschen Grenze.

Die Niederlande bauen derzeit die A15 zwischen Zevenaar und Bemmel aus und verlängern sie bis zur A12. Klar ist: Das wird nicht billig. Die Strecke soll nämlich mautpflichtig werden.

Urlaub in die Niederlande: Bald musst du HIER Maut bezahlen

Der neue Abschnitt soll laut dem niederländischen Verkehrsministerium bis 2031 fertiggestellt werden und schon im kommenden Jahr (2026) starten. Klar ist auch schon: Wer die Strecke nutzt, muss zahlen – und das betrifft alle Fahrzeuge, egal ob aus den Niederlanden oder dem Ausland. Davon sind natürlich auch NRW-Autofahrer nicht ausgenommen. Und wer nicht zahlt, muss mit saftigen Bußgeldern rechnen. Doch wie teuer wird nun die Strecke für Urlauber?

Nun, für Pkw-Fahrer soll die Maut bei 1,51 Euro pro Fahrt liegen, Lkw-Fahrer zahlen deutlich mehr – nämlich 9,13 Euro. Zusätzliche Kosten für Anhänger oder Wohnwagen sind derzeit nicht geplant. Die Bezahlung soll dabei wie bei anderen Mautstrecken in den Niederlanden funktionieren. Das heißt: automatische Kennzeichenerfassung, Online-Zahlung vor oder nach der Fahrt, eventuell auch per App.

Was bedeutet das für den Urlauber?

Die Kennzeichen deutscher Fahrzeuge werden laut „chip.de“ problemlos erkannt. Und wer die Gebühr nicht bezahlt, bekommt die Rechnung nach Hause geschickt – inklusive saftiger Bearbeitungsgebühr. Außerdem müssen Wiederholungstäter mit höheren Bußgeld-Strafen rechnen – besonders für Fahrer aus NRW eine Kostenfalle.

Somit ist klar: Der neue A15-Abschnitt bringt bessere Verbindungen – aber auch neue Kosten. Wer also 2026 und danach in die Niederlande fährt, sollte die Maut einplanen. Sonst wird’s teuer.

