Mann fährt aus den Niederlanden über NRW-Grenze – er wird es für immer bereuen

Auch in den NRW-Herbstferien kontrolliert die Bundespolizei an den Grenzen von NRW zu den Niederlanden und Belgien. Immer wieder gehen den Beamten bei den stichprobenartigen Kontrollen dicke Fische ins Netz.

So auch am Sonntagvormittag (19. Oktober), als ein Mann (34) aus den Niederlanden über die Grenze fahren wollte. Bei der Überprüfung seiner Personalien schrillten bei den Beamten sofort alle Alarmglocken.

Falle an NRW-Grenze zu den Niederlanden schnappt zu

Er war nur als Beifahrer auf dem Weg aus den Niederlanden nach NRW unterwegs. Trotzdem musste der 34-Jährige für seine Fahrt am Sonntag einen hohen Preis bezahlen. Denn die Beamten kontrollierten an der Grenze nicht nur die Personalien des Fahrers, sondern auch die aller anderen Insassen.

Dabei fiel auf: Die Staatsanwaltschaft Krefeld sucht den Beifahrer mit einem Untersuchungshaftbefehl. Und zwar nicht wegen einer Kleinigkeit, sondern wegen besonderes schweren Diebstahls. Und so war die Fahrt an der deutsch-niederländischen Grenze für den 34-Jährigen vorbei. Schon am Montagvormittag (20. Oktober) sollte der Gesuchte dem Haftrichter vorgeführt werden.

Erfolgreiche Kontrolle auch im Zug nach NRW

Es sollte nicht der einzige Erfolg der Bundespolizei bei den Grenzkontrollen am Wochenende bleiben. So ging den Beamten am Freitag (17. Oktober) in einem ICE am Bahnhof Emmerich ein Mann (26) ins Netz, der aus den Niederlanden nach NRW eingereist war.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 26-Jährige ebenfalls per Haftbefehl gesucht wurde. In seinem Fall ging es um eine Geldstrafe in Höhe von 893 Euro wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Alternative: 80 Tage Knast. Der Mann entschied sich zur Zahlung und konnte daher weiterreisen. Eine teure Zugfahrt…