Niederländern platzt der Kragen – Grenzübergang nach NRW jetzt dauerhaft gesperrt

In der niederländischen Grenzgemeinde Montferland herrscht dicke Luft. Immer mehr Autofahrer aus NRW nutzen Schleichwege, um die Grenzkontrollen auf der A3 zu umgehen. Besonders betroffen ist das Dorf Beek, das unter zunehmendem Verkehr leidet. Jetzt greift die Gemeinde zu drastischen Maßnahmen.

Mit der Sperrung zentraler Straßen und der Einrichtung von sogenannten Treckerschleusen will Montferland den Verkehrsfluss kontrollieren und die Ruhe im Ort wiederherstellen. Pendler aus den Niederlanden und NRW müssen sich künftig auf Umwege einstellen.

NRW: Grenzübergänge bei Beek blockiert

Seit Monaten klagen die Einwohner von Beek über Verkehrschaos, verursacht durch Schleichverkehr aus NRW. Besonders die Hauptstraße zwischen Beek und dem Emmericher Ortsteil Elten wurde stark belastet, berichtet die „Rheinische Post„.

Die Gemeinde hat beschlossen, die Straßen dauerhaft für den Durchgangsverkehr zu sperren. Treckerschleusen aus Betonpollern sollen den Verkehr wirksam blockieren, lediglich Landwirtschaftsfahrzeuge können die Route noch nutzen.

Maßnahmen rund um NRW bringen neue Regeln

Zusätzlich werden Lastwagen größtenteils aus Beek verbannt. Güterverkehrsverbotszonen sollen den Ort weiter entlasten. Elektro- und Wasserstofffahrzeuge bilden die Ausnahme.

Damit sollen Kinder wieder sicher draußen spielen und Fußgänger sowie Radfahrer den Ort unbeschwert nutzen können. „Die Treckerschleusen machen Beek ruhiger und sicherer“, so die Gemeindeverwaltung.

NRW-Pendler müssen Alternativen suchen

Wer von NRW in die Niederlande möchte und umgekehrt, wird künftig auf die A3 verwiesen oder muss Umleitungsstrecken über Spijk oder Lobith nehmen. Die Gemeinde Montferland hat angekündigt, die Umleitungen entsprechend auszuschildern, um den Verkehr zu steuern.

Die verschärften Grenzkontrollen der Bundespolizei auf der A3 werden über September hinaus verlängert, kündigte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt an. Für Autofahrer aus den Niederlanden in Richtung NRW bleibt die Situation angespannt.

Weitere Sperrungen in und um Montferland möglich

Die Behörden in Montferland beobachten die Verkehrssituation in benachbarten Dörfern wie ’s-Heerenberg genau. Sie sorgen sich, dass sich der Schleichverkehr dorthin verlagert.

„Gemeinsam werden wir sicherstellen, dass Montferland ein angenehmer Ort zum Leben bleibt“, sagt Verkehrsdezernentin Jeanette Derksen. Weitere Maßnahmen sind nicht ausgeschlossen, falls der Verkehr in anderen Gebieten zunimmt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.