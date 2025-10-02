Am Tag der Deutschen Einheit von NRW nach Holland? Auswärtiges Amt mit wichtigem Hinweis

Während in NRW am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) höchstens einige Supermärkte an Bahnhöfen oder Flughäfen geöffnet haben, läuft bei unseren Nachbarn alles normal weiter. Die Niederländer feiern natürlich keine deutsche Einheit – und sowieso bedeuten Feiertage dort nicht automatisch, dass die Geschäfte geschlossen sind. Also werden sich viele Deutsche auf den Weg über die Grenze machen.

Manche wollen zum Shoppen nach Groningen, Venlo, Arnheim, Enschede oder ins Outlet-Center Roermond. Andere fahren direkt durch nach Holland ans Meer. Doch wie auch immer: An der Grenze zwischen NRW und den Niederlanden dürfte die Autofahrt für viele Reisende erst einmal zu Ende sein. In diesem Zusammenhang geben das deutsche Auswärtige Amt und die Bundespolizei wichtige Hinweise.

Von NRW in die Niederlande – das müssen Reisende beachten

Rückblick: Der islamistisch motivierte Messer-Anschlag in Solingen führte dazu, dass die Bundespolizei seit dem 16. September 2024 an den deutschen Westgrenzen Kontrollen vornimmt – also auch in den NRW-Grenzregionen zu den Niederlanden und Belgien. Nach der Bundestagswahl im Februar 2025 hat der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CDU) diese Maßnahmen noch einmal verschärft. Im Gegenzug kontrollieren auch die niederländischen Behörden Personen und Fahrzeuge, die die Grenze überqueren wollen.

Das deutsche Auswärtige Amt betont in einem Reisehinweis für die Niederlande, dass an der Grenze in beide Fahrtrichtungen nicht nur Autos und Lkw, sondern auch Busse, Züge und Flüge kontrolliert werden. „Auf die geltende Ausweispflicht bei Reisen im Schengen-Raum wird hingewiesen“, heißt es. Und weiter: „Führen Sie stets gültige Reisedokumente mit, auch für Kinder. Abgelaufene Ausweise, Führerscheine oder Geburtsurkunden der Kinder können den fehlenden gültigen Ausweis nicht ersetzen.“

Bundespolizei rät: Gültige Reisedokumente griffbereit haben

Auf Nachfrage von DER WESTEN wird Christian Goerke, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Kleve, konkreter. Wer von NRW aus in die Niederlande fahren möchte, muss nicht nur direkt an der Grenze, sondern auch schon in einem 30-Kilometer-Korridor vor der Grenze mit Kontrollen rechnen. An einem verlängerten Feiertagswochenende wie jetzt mit dem Tag der Deutschen Einheit (Freitag, 3. Oktober) sollten sich Autofahrer auf zähfließenden Verkehr und durchschnittlich 10 bis 15 Minuten Wartezeit einstellen.

„Dabei können die Reisenden auch selbst zu einer schnelleren Abwicklung von Grenzüberwachungs- und kontrollmaßnahmen beitragen, indem sie Reisedokumente vor dem Grenzübertritt griffbereit bereithalten“, erklärt Christian Goerke. Und er ergänzt: „Dabei sollten die Reisedokumente selbstverständlich auch gültig sein, was bitte vor Reisebeginn selbst geprüft werden sollte.“ Im Klartext: Wenn alle Niederlande-Besucher bei der Ein- und Ausreise über die NRW-Grenze ihre gültigen Ausweise direkt parat haben und nicht lange herumkramen müssen, gehen die Kontrollen zügiger vonstatten.

Im Übrigen empfiehlt Goerke allen Reisenden, nicht zu versuchen, bekanntgewordene Kontrollstellen zu umfahren. Das führt erfahrungsgemäß nur zu einer Verlagerung der Staus und Verzögerungen an andere Stellen. Denn rund um das Feiertagswochenende will die Bundespolizei ausdrücklich auch „Schleichwege“ im Blick behalten. Diese könnten von Schleusern und Schleppern genutzt werden, um mitten in dem verstärkten Reise-Getümmel am Feiertag 3. Oktober unerkannt zu bleiben.