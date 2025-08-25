Urlauber wollen von NRW nach Holland – hinter der Grenze folgt die böse Überraschung

Eine wichtige Ferienroute in den Niederlanden ist von Bauarbeiten betroffen. Wer aus NRW Richtung holländische Küste fährt, nutzt oft die A3 und anschließend die A12. Genau diese wird im August 2025 gesperrt. Der Abschnitt zwischen Den Haag und Gouda ist drei Wochenenden lang kritisch betroffen.

NRW-Urlauber müssen Sperrungen einplanen

Rijkswaterstaat schließt für Bauarbeiten die A12 an verschiedenen Abschnitten, wie „Ruhr24“ schreibt. Die Sperrungen erfolgen freitags abends bis montags morgens. Am ersten Wochenende wird die Strecke zwischen Prins Clausplein und Bleiswijk gesperrt. In den darauffolgenden Wochenenden betreffen die Sperrungen die Abschnitte bis Zevenhuizen und Gouwe. Richtung Den Haag bleibt die Strecke offen, aber Reiseverzögerungen sind unvermeidlich.

15. bis 18. August: Sperrung von Prins Clausplein bis Bleiswijk

22. bis 25. August: Sperrung von Prins Clausplein bis Zevenhuizen

29. August bis 1. September: Sperrung von Prins Clausplein bis Gouwe

Besonders NRW-Urlauber Richtung Nordsee sollten die Auswirkungen einplanen. Der niederländische Autobahnbetreiber spricht von zusätzlichen 60 Minuten Reisezeit. Umleitungen über die A13 und A20 oder die Kombination aus der A4 und der N11 helfen. Aus Zoetermeer müssen Autofahrer über Den Haag ausweichen, bevor sie alternative Strecken nutzen können.

NRW-Reisende betroffen: Verzögerungen Richtung Küste

NRW-Reisende sollten sich auf längere Fahrten einstellen. Auch in den Sommerferien, einer Hauptreisezeit, trifft dies viele Urlauber. Die Route zur niederländischen Küste über die A12 ist eine zentrale Verbindung. Ziele wie Zeeland oder Scheveningen profitieren von Umleitungen, jedoch kostet jede Verzögerung Zeit und Geduld.

Der Grund für die Maßnahme ist der Austausch alten Fahrbahnbelags. Zusätzliche Arbeiten an Brücken, Leitplanken und Viadukten verlängern die Bauzeit. Der November bringt eine zweite Phase, in der die Gegenrichtung instand gesetzt wird. Wer aus NRW Mitte August fährt, sollte sich rechtzeitig informieren, um Stress und Zeitmangel zu vermeiden.

