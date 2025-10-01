Warnung für alle, die am 3. Oktober einen Trip von NRW in die Niederlande planen

Weißt du noch, wo du warst, als die Mauer fiel? Die meisten Deutschen ab Mitte 40 können das wahrscheinlich noch beantworten. Denn es war ein großer Tag für unser Land. Obwohl der Mauerfall in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 stattfand, wird seit 1990 der offizielle Tag der Wiedervereinigung am 3. Oktober gefeiert. Seit jeher gilt er auch als Feiertag bei uns in NRW und in ganz Deutschland.

Dieses Jahr fällt der 3. Oktober praktischerweise auch noch auf einen Freitag. Das heißt für viele: Ab in den Kurzurlaub! Und wo fährt man aus NRW dann am liebsten hin? Natürlich in die Niederlande. So weit ist es ja von dort aus nicht. Doch alle Urlauber seien jetzt gewarnt, denn diese Prognose lässt deinen Trip schnell ins Wasser fallen.

Hast du einen Trip in die Niederlande über das lange Wochenende um den 3. Oktober geplant? Dann solltest du jetzt weiterlesen. Denn dein Kurzurlaub könnte ins Wasser fallen. Denn mindestens den gesamte Morgen und den Vormittag könnte ordentlich Regen vom Himmel fallen, bis zu 1,2 Liter pro Quadratmeter. Die Regenwahrscheinlichkeit für beispielsweise Roermond liegt laut wetter.com bei 90 Prozent. An den Küsten, wie zum Beispiel in Zandvoort, sieht es ähnlich schlecht aus. Die gute Nachricht: An beiden Orten soll es zumindest gegen Mittag trockener werden.

++ Das könnte dich auch interessieren: Zug fährt aus den Niederlanden nach NRW – an der Grenze wird’s brisant ++

Doch richtige Holland-Urlauber lassen sich doch nicht von ein bisschen Regen unterkriegen. Und die Schauer sind auf jeden Fall noch die bessere Alternative zu der vorab befürchteten Prognose, die sowohl für NRW als auch Teile der Niederlande galt. Hier war zuerst von schweren Stürmen bis zum Orkantief die Rede, laut Sturmwetter auf Facebook.

Immer das Wetter im Blick behalten

Also unbedingt beachten: Bevor du deinen Trip von NRW aus in die Niederlande startest, schau noch mal kurz auf die aktuelle Wetterprognose. Denn die kann sich bekanntlich immer schnell ändern.

Weitere News aus der Region:

Eine Regenjacke ist auf jeden Fall eine gute Wahl für dein Gepäck. So oder so wünschen wir dir viel Spaß bei deinem Kurzurlaub in den Niederlanden rund um den 3. Oktober.

Wobei eine weitere böse Überraschung droht, wenn du von NRW in die Niederlande fährst, liest du >> hier.