NRW: Niederländer von Polizei angehalten – mit ihrer Reaktion konnten die Beamten nicht rechnen

Sind dem Namen nach in der NRW-Stadt Nettetal etwa auch alle Menschen nett zueinander? Diese Erfahrung hat zumindest ein Polizist am Dienstag gemacht, obwohl er ein Knöllchen verteilt hatte.

Denn nachdem er einem Ehepaar ein Knöllchen aufdrückte, bedankte es sich mit einem Geschenk. Das sehen die Beamten aus NRW wahrlich selten – sagen wir nie.

An der Poststraße in Nettetal postierte sich am Dienstag ein Polizist. Er sollte den Verkehr an einem Kreisverkehr überwachen. Denn laut Polizei soll es dort oft zu Unfällen mit Radfahrern kommen, weil Autofahrer Fehler beim Abbiegen machen.

NRW: Polizist überrascht - Ehepaar bedankt sich für Knöllchen

Prompt erwischt er ein Ehepaar aus den Niederlanden. Der Fahrer hatte den Kreisverkehr verlassen, ohne zu blinken. Der Polizist gab ihm daraufhin ein Knöllchen in Höhe von zehn Euro. Als der Mann das Verwarngeld nicht zahlen konnte, half ihm seine Frau aus. Sie sagte: „Das wird ja ein teurer Einkauf.“

Nach der Zahlung fuhr das Ehepaar davon, bedankte sich aber vorher noch für die Knolle. Das machte den Polizisten aus NRW etwas stutzig. Doch er ging seiner Aufgabe weiter nach.

Einige Minuten später stand das Pärchen aus den Niederlanden wieder vor dem durchnässten Polizisten. In der Hand einen Kaffee und eine Haselnuss-Schnitte. Sie sagten, dass sie die Arbeit der Polizei gut finden und für sinnvoll halten, auch wenn sie zahlen mussten.

NRW: Da musste selbst der Polizist ein Bild machen. So etwas erlebt man doch eher selten. Foto: Kreispolizeibehörde Viersen

Was das Paar besonders freute: Sie mussten nur zehn Euro zahlen. Ein paar Kilometer weiter in ihrer Heimat wäre der fehlende Blinker richtig teuer geworden. Ganze 100 Euro kostet der Verstoß dort.

Die Polizei sagt Danke. Der Kollege hat sich sehr gefreut. (ldi)