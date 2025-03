Koch aus NRW: Privatkonzert von Super-Star – und das umsonst

Ein Ständchen von Herbert Grönemeyer (68) auf der Geburtstagsfeier, ein Abend mit „Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa (61) oder eine Party mit Taylor Swift (35): Manche Stars zieht es in den Dschungel, wo sie Kakerlaken essen müssen, um ihre Monatskasse aufzubessern. Andere lassen sich mieten – als Partygäste, Redner oder für ein kleines Konzert im Wohnzimmer.

Ein Koch aus NRW musste dafür allerdings nichts bezahlen. Er bekam ein Konzert von Musiklegende Udo Lindenberg (78) umsonst – Einzelheiten verriet der Küchenchef gegenüber DER WESTEN.

Martin Weete aus NRW hat schon viel erlebt. Der begeisterte Gastronom hat viele Küchen durchlaufen, viele Herausforderungen gemeistert und viele Teile der Welt gesehen. So verschlug es ihn für zwei Jahre nach Hamburg in das renommierte Atlantic Hotel. Dort lernte er nicht nur Tricks und Kniffe in der Küche, sondern kochte auch für viele Stars.

Einer von ihnen ist die deutsche Rock-Legende Udo Lindenberg. Der Sänger wohnt seit mehr als 30 Jahren im „Hotel Atlantic“ in der Hansestadt, nachdem er seit den 1980er-Jahren keine eigene Wohnung mehr hatte. Gegenüber „t-online“ begründete er seine Entscheidung damit, dass er sich auf die Musik konzentrieren wolle und nicht auf die Hausarbeit.

Aber nicht nur das ist ein Vorteil, sondern auch, dass er jeden Tag das leckere Essen in seiner preisgekrönten Unterkunft genießen kann. So durfte auch Martin Weete aus NRW für den Star-Sänger kochen.

Udo Lindenberg: Konzert für „Hotel Atlantic“-Mitarbeiter

Logisch, dass Martin Weete ihn schon oft „gesehen“ hat. Und nicht nur das: „Auf der Weihnachtsfeier hat er für uns gesungen, damals war er noch mit Nena liiert.“ Schmunzelnd erinnert er sich gegenüber DER WESTEN weiter: „Er hat uns damals ein Ständchen gesungen. Der Kontakt war natürlich nicht so, dass man mit ihm an der Bar Smalltalk machen konnte, aber ich kann es verraten: Er hat damals ein paar Partys gefeiert.“

Für alle, die es nicht wissen: Udo Lindenberg und Nena hatten in den 1980er-Jahren eine Beziehung. Gegenüber der „Bunten“ erklärte Lindenberg bereits, dass er sich aber letztlich bewusst gegen eine Beziehung mit seiner Kollegin entschieden habe.

Kleiner Tipp für alle Udo-Lindenberg-Fans: Wer den Musiker einmal treffen möchte, sollte sich in die Lobby, die Raucherlounge oder die Bar des „Hotel Atlantic“ begeben. Mit etwas Glück trifft man ihn dort für einen kleinen Plausch oder ein Selfie.