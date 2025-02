NRW: Mysteriöser Lichtschweif am Himmel – „Nacht war vorbei“

Große Aufregung am Morgen in NRW! Es kommt immer mal wieder vor, dass Naturphänomene zu sehen sind, oft sind diese aber im Vorfeld bekannt, sodass man sich auf die Lauer legen kann, um Fotos und Videos zu machen. Doch dieser Lichtschweif am Himmel über NRW hat in der Nacht zu Mittwoch (19. Februar) für Verwunderung und auch Angst gesorgt!

Alle Sichtungen haben eines gemeinsam: Zu sehen war ein mysteriöser Lichtschweif am dunklen Morgenhimmel, der quasi aus dem Nichts kam. Fast aus ganz Deutschland wurden Sichtungen gemeldet, auf Facebook teilen viele User Fotos, Videos und Kommentare – auch in NRW…

NRW: Mysteriöser Lichtschweif am Himmel

Die leuchtenden Feuerstreifen zogen zwischen 4.20 Uhr und 4.45 Uhr quer durch die Bundesrepublik. Das Spektakel hätte man rund eine Minute lang bewundern können. Fast aus ganz NRW meldeten sich Menschen bei der Polizei, wählten den Notruf. Die Polizei Dortmund bestätigt, dass es Anrufe bei der Leitstelle gegeben hätte – wie viele das letztlich waren, könne man nicht beziffern.

Die Auflösung des Spektakels: Bei dem Lichtschweif handelt es sich um einen US-amerikanischen Satelliten, der gezielt zum Absturz gebracht wurde. Im Laufe der Nacht habe das Weltraum-Lagezentrum der Bundeswehr das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW darüber informiert. Dieses habe dann „per Schnellpost“ alle Polizeidienststellen in Kenntnis über das Himmelsspektakel gesetzt.

Ein mysteriöser Lichtschweif zeigte sich am Himmel über NRW. Foto: Privat

„Nacht war vorbei“

Auch die private Ufo-Meldestelle „CENAP“ hätte zahlreiche Videos, Bilder und Meldungen erhalten. Der Betreiber sagte gegenüber dem WDR: „Um 4.48 Uhr war meine Nacht vorbei!“ Dass Satelliten gezielt zum Absturz gebracht werden, ist nicht ungewöhnlich. Auf die Erde stürzt regelmäßig Weltraummüll.

Der Großteil verglüht beim Eintritt in die Atmosphäre oder landet in unbewohnten Gegenden. Na, wie gut, dass es sich beim Lichtschweif nicht um zerstörerische Außerirdische handelte…