NRW: Horror! Müllentsorger findet menschliche Körperteile in Container

Was für ein scheußliches Verbrechen in Bad Oeynhausen (NRW)! Am Montagmorgen (15. Januar) entdeckte gegen 8.40 Uhr ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebs menschliche Körperteile in einem Presscontainer!

Der Container wurde zuvor von einem Krankenhaus angeliefert. Der völlig geschockte Mann rief sofort die Polizei. Inzwischen wurden die Leichenüberreste identifiziert: Bei dem Toten handelt es sich um einen 22-Jährigen aus Bad Oeynhausen in NRW! Das teilte die Polizei am Dienstag (16. Januar) mit.

NRW: Menschliche Körperteile in Container

Zunächst war unklar, ob der Tote durch einen Unfall oder durch Fremdeinwirkung ums Leben kam. Eine Obduktion konnte diese Frage aber zweifelsfrei klären: Am Körper des Verstorbenen wurden Verletzungen festgestellt, die durch spitze Gewalteinwirkung verursacht wurden.

Auch mechanische Vorgänge im Laufe der Müllverarbeitungskette können laut Obduktion nicht zu diesen gravierenden Verletzungen führen. Deshalb geht die Polizei Bielefeld von einem Gewaltverbrechen aus, bildete inzwischen eine Mordkommission namens „Mulde“, die die Ermittlungen übernommen hat.

Sie bittet Zeugen um Hinweise zu möglichen Verdächtigen, zum Tatgeschehen oder zum Opfer. Sie können sich unter der 0521 5450 melden.