Schrecklicher Vorfall am Karsamstag im Ruhrgebiet! In Iserlohn (NRW) haben zwei Frauen an Karsamstag (19. April) eine leblose Seniorin in Iserlohn (NRW) gefunden – am Straßenrand! Sofort riefen sie gegen 12.45 Uhr Rettungskräfte, doch keine Chance. Jede Bemühung der Wiederbelebung blieb erfolglos.

Jetzt hat die Polizei einen schrecklichen Verdacht: Wurde die 82-Jährige überfahren und dann einfach liegen gelassen? Denn noch ist die Todesursache unklar. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft in Hagen in NRW gemeinsam mit einer Mordkommission.

NRW: Tote Frau am Straßenrand! Polizei hat schrecklichen Verdacht

Ein Verkehrsunfallteam wurde eingesetzt. Der Verdacht: Es kam zu einem Unfall zwischen einem Auto und der Frau – und der mutmaßliche Unfallfahrer könnte dreist und feige geflüchtet sein. Denn erste Hinweise vor Ort deuten genau darauf hin!

In Iserlohn (NRW) wurde eine tote Frau entdeckt. Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: Alex Talash

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die etwas beobachtet haben. Die Kripo fragt konkret: Wer hat sich am 19. April, in der Zeit zwischen 12.35 Uhr und 12.50 Uhr, am Pastorenweg in Iserlohn aufgehalten?

Wer hat Pkw, Lkw, Kleintransporter, Motorräder, Quads oder andere Kraftfahrzeuge gesehen, die beschädigt waren, sich schnell entfernt oder sich sonst auffällig verhalten haben? Die Polizei bittet unter 02331 986 2066 um Hinweise.