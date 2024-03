NRW: Feuer-Horror im Seniorenheim – vier Tote und 59 Verletzte! „Schlimmster Einsatz in 30 Jahren“

Schreckliches Unglück in Bedburg-Hau in NRW! Bei einem Brand in einem Seniorenheim sind in der Nacht zu Montag (4. März) mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien 59 Personen verletzt worden, eine Person schwebe zudem noch in Lebensgefahr. Zwei wurden schwer und 15 weitere glücklicherweise „nur“ leicht verletzt.

Das bestätigte ein Feuerwehrsprecher gegenüber DER WESTEN. Der Brand brach gegen 3.50 Uhr an der Kalkarer Straße aus. Die Feuerwehr traf gegen 5 Uhr am Ort des Unglücks im Kreis Kleve (NRW) ein. Die Situation war laut des Feuerwehrsprechers „dramatisch“ gewesen.

NRW: Feuer-Horror im Seniorenheim – vier Tote und 59 Verletzte

Teilweise hätten Fenster eingeschlagen werden müssen, um Bewohner aus dem Heim „Haus Simon“ aus der Feuer-Hölle zu retten. Die Flammen hatten sich zu dem Zeitpunkt schon so weit ausgedehnt, dass die Brandbekämpfer Teile des zweistöckigen Gebäudes nicht mehr betreten konnten.

In Bedburg-Hau (NRW) brannte ein Seniorenheim. Es gibt Tote und etliche Verletzte. Foto: Feuerwehr Bedburg-Hau

Ein Teil der Bewohner wurde noch im Altenheim behandelt, die anderen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Von diesem Zimmer ist nichts mehr übrig. Über 30 weitere sind unbewohnbar. Foto: Feuerwehr Bedburg-Hau

„Ich war bei der Personenrettung dabei. Das war der schlimmste Einsatz in 30 Jahren Feuerwehr“, so Sprecher Michael Hendricks gegenüber DER WESTEN über die schrecklichen Momente vor Ort. Der Einsatzbereich ist weiträumig abgesperrt, man solle ihm umfahren.

Unter den schwer Verletzten befinden sich auch ein Polizist und ein Feuerwehrmann. Warum es zu dem verheerenden Brand kam und wo er ausbrach, ist noch unklar und wird bereits von der Kripo ermittelt. Der Opferschutz ist auch vor Ort, kümmert sich um Bewohner und Angehörige.