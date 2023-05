NRW: Mann schläft im Bett – plötzlich wird er geschlagen und stranguliert

Was für ein Albtraum in NRW! Am Samstag (6. Mai) überfielen mehrere Unbekannte einen Mann (33) aus Minden (NRW) in der Nacht – während er schlief! Sie schlugen gegen 2.52 Uhr ihr Opfer, stachen auf ihn mit einem Messer ein und strangulierten es, bis sie letztlich vom schwer Verletzten abließen.

Nur durch eine schnelle ärztliche Versorgung konnte dessen Leben gerettet werden. Er kam ins Krankenhaus, dort musste er operiert werden. Der Überfall geschah in einem Haus in der Bunsenstraße in Minden-Lübbecke.

NRW: Mann im Schlaf geschlagen und stranguliert

Jetzt ermittelt eine Mordkommission („Bunse“) der Polizei Bielefeld unter Federführung der Staatsanwaltschaft. Wegen der Schwere der Verletzungen konnte ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Mordkommission „Bunse“ führten zu drei Tatverdächtigen.

Ein Verdächtiger (30) aus Espelkamp, ein Düsseldorfer (25) und ein Mann (29) aus Vechta wurden von Polizisten und Spezialeinheiten am Dienstagabend (9. Mai) vorläufig festgenommen.

Der 30-Jährige wurde am Mittwoch (10. Mai) auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde wegen gemeinschaftlichen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen laufen weiter.