NRW: Anschlagsdrohung! Polizei sperrt Hauptbahnhof ab

Großeinsatz in Bielefeld (NRW) an Weihnachten! In Bielefeld ist laut „Bild“ der Hauptbahnhof abgesperrt worden. Es soll eine Anschlagsdrohung gegeben haben.

Polizisten haben den Bahnhof mit Maschinenpistolen umstellt. Das Gelände wird abgesucht.

+++NRW: Mercedes kracht an Weihnachten in Gegenverkehr – Kind (4) in Lebensgefahr+++

Wie die „Bild“ weiter berichtet, läuft auf dem Bahnhof eine Lautsprecher-Durchsage von der Bundespolizei: „Alle Reisende, die sich aktuell hinter der Absperrung auf dem Hauptbahnhof befinden, sollen auf alternative Transportmittel zurückgreifen. Es wird in der nächsten Zeit keinen Zugverkehr von Bielefeld aus geben.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Alle Züge, die in Bielefeld ankommen oder dort vorbeifahren, fahren eine Umleitung oder warten in anderen Bahnhöfen.