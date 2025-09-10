Bei einem Spaziergang in einem Waldstück im Neusser Stadionviertel (NRW) machte ein Mann jetzt eine gruselige Entdeckung.

Abseits des Weges lag ein menschliches Skelett. Was ist hier nur passiert? Die Polizei hat einen ersten Verdacht.

Gruselfund in NRW! Spaziergänger entdeckt menschliches Skelett – Polizei hat ersten Verdacht

Am Samstag (6. September) ging ein Mann in einem Waldstück im Neusser Stadionviertel spazieren. Dabei machte er gegen 17.30 Uhr einen schrecklichen Fund: Der Mann aus Neuss (NRW) entdeckte abseits des Weges ein menschliches Skelett.

Nach ersten Erkenntnissen sieht es aber so aus, als ob es keine Anzeichen eines Gewaltverbrechens gab. Es ist möglich, dass die verstorbene Person in einem zeltartigen Unterschlupf gelebt hat, teilt die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss in einer Pressemeldung mit. Doch wie lange die Person dort gelegen geschweige denn gewohnt hat, ist bisher nicht bekannt.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Außerdem noch unklar sei die Identität des Toten. Gerichtsmedizinische Untersuchungen sollen bald mehr Aufschluss geben.

Zusätzlich bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann etwas zur Identität des Toten sagen? Hinweise nehmen die Beamten entweder telefonisch unter der 02131 3000 oder per Mail unter der Adresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

