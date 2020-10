NRW: Neue Corona-Masche! So dreist nutzen Betrüger die Pandemie aus – „absolut perfide “

Unfassbar dreist! In NRW gab es bereits über 7000 Straftaten in Bezug auf Corona. Betrüger haben neue Maschen entwickelt.

Wie der neue Chef des Landeskriminalamts, Ingo Wünsch, der Deutschen Presse-Agentur mitteilt, fallen 1000 Fälle unter der Kategorie Subventionsbetrug.

In NRW wurden Daten von Unternehmen abgegriffen. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

NRW: Chef des LKA fassungslos

Betrüger haben dafür Fake-Seiten erstellt. Unternehmen aus NRW hatten Corona-Hilfen beantragt. Die Unbekannten zweigten die Daten im Internet ab und kassierten somit die Leistungen des Landes.

Aber auch ältere Menschen aus NRW waren in den letzten Monaten öfter Opfer von Corona-Betrügern. Die Masche Enkeltrick wurde mit einer Corona-Variante weiterentwickelt.

-------------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt ist Düsseldorf

größte Stadt mit mehr als einer Millionen Einwohnern ist Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

-------------------------------

„Das ist absolut perfide und unerträglich, wie es da einige auf ältere Menschen abgesehen haben“, sagte Wünsch. Er empfiehlt: Immer erst Rücksprache mit den Verwandten halten, bevor anderweitig gehandelt wird. „Egal, welcher Druck da aufgebaut wird“.

------------

