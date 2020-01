NRW: Nazi-Flugblätter im Seniorenunterkunft verteilt – das steckt dahinter

Ein Unbekannter verteilte etliche Flugblätter in einem Seniorenheim in Lotte (NRW).

Lotte. In Lotte in NRW wurden in einer Seniorenunterkunft etliche Nazi-Flugblätter verteilt. Eine Bewohnerin der Unterkunft gab an, dass die Zettel in jedem Briefkasten des Seniorendorfes in Wersen (NRW) steckten. Anscheinend nur dort. Umliegende Häuser bekamen keines der Blätter, berichtet die „Osnabrücker Zeitung“.

NRW: Verfasser fordert Freilassung

Das stand auf Flugblättern in Lotte in NRW: „Wegen Meinungsäußerungen mit 89 Jahren im Gefängnis – Meinungsfreiheit statt Gesinnungsjustiz!“ Bei dieser Forderung geht es um die Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck. Sie wurde mehrmals wegen Volksverhetzung verurteilt. Seit Mai 2018 sitzt die Hitler-Anhängerin aus Vlotho in Bielefeld (NRW) im Knast. Der Verfasser der Briefe fordert die Freilassung der Seniorin.

+++ Essen: Vorsicht vor diesem Mann – er begrapscht Frauen! +++

Ursula Haverbeck hat in der Öffentlichkeit vor einigen Jahren für Schlagzeilen gesorgt. Sie bezeichnete in einem Interview mit „Panorama“ den Holocaust als „Lüge“, behauptete, dass er nie stattgefunden habe. „Der Holocaust ist die größte Lüge, die es jemals gegeben hat“, sagte sie 2015.

Ursula Haverbeck legte mehrfach Einspruch ein – ohne Erfolg. Foto: imago images / Joachim Sielski

Bei dem jetzt verteilten Flugblatt handelt es sich um ein bereits früher verteiltes Exemplar. Denn Ursula Haverbeck ist mittlerweile 91 Jahre alt, statt 89, wie es auf dem Flugblatt heißt.

------------

Mehr News aus NRW:

NRW: Damian M. soll versucht haben, Polizisten zu töten – Polizei sucht ihn mit Foto

Gelsenkirchen: „Heimtückisch und grausam“ – wollte Marc Andre B. (33) die Nachbarn seiner Ex verbrennen?

Duisburg in Angst: Und wieder brennen Autos – Polizei jagt Feuerteufel

------------

Die Leitung der Unterkunft in NRW und der Bürgermeister von Lotte, Rainer Lammers, sind schockiert. Sie stehen vor einem großen Rätsel: Wer hat die Nazi-Flugblätter nur verteilt?

2018 gingen demonstrierten in NRW. Sie verlangten die Freilassung von Haverbeck. Foto: imago images / Michael Trammer

Die „Osnabrücker Zeitung“ stellt eine Vermutung auf: „Es sieht alles danach aus, als ob diese mit der anscheinend gezielten Verteilung der Flugblätter Stimmung machen und an die Solidarität unter Senioren appellieren wollten.“

Noch gibt es keinerlei Anhaltspunkte, ob es ein Bewohner der Seniorenunterkunft in Lotte (NRW) war. (ldi)