NRW: Nächtliches Geräusch lässt Bürger aufschrecken – Feuerwehrmann zückt die Axt

Münster. Kurioser Einsatz der Feuerwehr in NRW in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Normalerweise kommt die Axt als Werkzeug der Feuerwehr nur in größter Not zum Einsatz. Wenn ein Feuer ausgebrochen ist und die Einsatzkräfte schnell in Wohnungen gelangen müssen, ist sie das Mittel der Wahl, um Türen aufzubrechen.

Doch bei diesem Einsatz in NRW wurde die Axt aus einem ganz anderen Grund benötigt.

NRW: Nervtötendes Geräusch regt Anwohner auf

Es war gegen 23.15 Uhr als gleich mehrere Anwohner der Von-Esmarch-Straße in Münster um den Schlaf gebracht wurden. Schuld war ein nicht enden wollendes Alarmgeräusch, dass durch die Straße im Stadteil Gievenbeck hallte.

Mehrere Anwohner meldeten den nervtötende Lärm der Polizei. Die Beamten rückten aus und konnten die Quelle der Unruhe schnell ausmachen.

Feuerwehrmann zückt die Axt

Es handelte sich um das Signal eines Weckers, der in einem Container für Elektroschrott auf dem Parkplatz eines Supermarktes entsorgt worden war. „Der Container wirkte dabei wie ein Resonanzkörper und verstärkte dadurch den Alarmton erheblich“, teilte die Polizei mit.

Das Problem: Die Arme der Beamten waren zu kurz, um den Wecker herauszufischen. Die erste Idee: Container fluten. Doch soweit sollte es dann doch nicht kommen. Ein herbeigerufener schlanker Feuerwehrmann konnte das Problem lösen.

Der junge Mann schob seinen Körper zur Hälfte durch die Einwurfklappe und schlug dann mit der Axt zu. Damit sollte der Ecker endgültig zu Elektroschrott werden. Die umliegenden Nachbarn werden es dem Feuerwehrmann gedankt haben. (ak)