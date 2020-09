NRW: Nächste Panne bei Kindesmissbrauchs-Fall? „Reihe kriminalfachlicher Defizite“

Ein Fall von möglichem Kindesmissbrauch in NRW schlägt hohe Wellen. Haben die Ermittler es verpasst, wichtige Hinweise zu sammeln? (Symbolbild)

Ein dreijähriger Junge im Kreis Viersen in NRW findet im November 2019 beim Aufräumen in seinem Zimmer eine männliche Barbie-Puppe. Seine Reaktion verunsichert seine Eltern. Die Puppe sehe aus wie sein Erzieher in der Kindertagesstätte. Er zieht sich mit der Puppe zurück, zeigt ein auffälliges sexualisiertes Verhalten. Später erzählt er seinen Eltern, er hätte das Geschlechtsteil des Erziehers gesehen.

Sie schalten die Polizei und das Jugendamt ein, vermuten einen möglichen Missbrauch durch den Bezieher der NRW-Kita. Die Polizei nimmt Ermittlungen auf, der Verdacht erhärtet sich aus Sicht der Beamten jedoch nicht. Sie wollen den Fall zu den Akten legen. Doch dann regt sich Widerstand gegen das Vorhaben. Jetzt beschäftigen die Ermittlungen sogar den Rechtsausschuss im NRW-Landtag.

NRW: Nächste Ermittler-Panne?

Die Fälle von Lügde und Bergisch-Gladbach haben sich wie ein schmerzhafter Stachel tief in die Seele von NRW gebohrt. Kindesmissbrauchs-Fälle lassen uns immer wieder den Atem stocken und machen fassungslos. Vor allem dann, wenn den Behörden – wie im Fall Lügde – Versagen bei der Ermittlungsarbeit vorgeworfen wird. Hätten die betroffenen Kinder geschützt, oder zumindest früher aus ihrem Martyrium befreit werden können?

Als der Dreijährige komisch auf eine Ken-Puppe reagierte, wandten sich die Eltern an Polizei und Jugendamt. (Symbolbild) Foto: imago images / Christian Ohde

Der Fall aus Viersen ist von der Schwere der Vorwürfe bislang nicht mit dem schockierenden Fall aus Lügde vergleichbar. Doch er wirft erneut die Frage auf, ob bei Ermittlungen zu Kindesmissbrauch zu viele Fehler gemacht werden. Wohl einer der auffälligsten Punkte: Als die Ermittler den Erzieher im Dezember 2019 zu den Fällen vernehmen wollen, sagt er nach anwaltlicher Beratung ab. Eine spätere Vernehmung des Mannes bleibt aus.

Polizei und Staatsanwaltschaft wollen Fall zu den Akten legen

Ein Arzt untersuchte den Jungen nach den Vorfällen, konnte aber keine körperlichen Auffälligkeiten feststellen. Zuvor hatte auch die Mutter angegeben, dass ihr in dieser Hinsicht nichts aufgefallen sei. Im März 2020 lehnten die Ermittler in Viersen die Aufnahme von Ermittlungen gegen den beschuldigten Kita-Erzieher schließlich ab.

Kindesmissbrauch in NRW:

in jüngster Zeit erschüttern Kindesmissbrauchs-Fälle ganz NRW

für Aufsehen sorgte der Fall auf einem Campingplatz in Lügde, wo über einen Zeitraum von zehn Jahren Kinder missbraucht wurden

in Bergisch-Gladbach wurde zudem ein Missbrauchs-Netzwerk aufgedeckt, dessen Größe einfach schockierend ist

mutmaßlich bis zu Zehntausende waren Teil des Pädophilen-Netzwerkes, die Ermittlungen laufen noch

bislang wurden rund 90 Täter des Netzwerkes identifiziert, etwa 50 Kinder befreit

Diese Entscheidung hatte in der Erklärung der Polizei mehrere Gründe. Es gebe keine Anhaltspunkte auf ein tatsächliches Tatgeschehen. Dass der Dreijährige seiner Puppe den Namen des Erziehers gab, liege an äußerlichen Ähnlichkeiten. Zudem sei „die Aussagetüchtigkeit eines so jungen Kindes“ ohnehin fraglich und auch die Art der Befragung des Kindes durch seine Eltern im Vorfeld sei wenig stichhaltig. Die Staatsanwaltschaft Krefeld wollte dieser Empfehlung folgen.

Vorwurf: Ermittlungen wurden „einseitig und oberflächlich“ geführt

Der Fall wäre zu diesem Zeitpunkt wohl zu den Akten gelegt worden – hätte nicht der Rechtsanwalt als Vertreter der Familie und des kleinen Jungen Einspruch eingelegt. Er hatte beim Generalstaatsanwalt in Düsseldorf und an Innenminister Herbert Reil (CDU) gewandt. Der Vorwurf des Rechtsanwalts: Die polizeilichen Ermittlungen seien „einseitig und oberflächlich“ geführt worden.

NRW-Innenminister Herbert Reul hat bei Kindesmissbrauchs-Fällen in NRW immer wieder die lückenlose Aufklärung betont. Foto: imago images / Political-Moments

Eine Prüfung der Ermittlungen brachte eklatante Versäumnisse zum Vorschein. Die Mängelliste des Innenministeriums ist lang:

Ermittlungsmaßnahmen in Bezug auf den Dreijährigen selbst fehlten

gegen den Beschuldigten wurden keine Ermittlungen aufgenommen

sein Arbeitsplatz und seine dortigen Tätigkeiten wurden nicht untersucht

es wurde nicht ermittelt, ob es weitere Geschädigte gibt

es wurde versäumt, mit der Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungsmöglichkeiten zu erörtern

Wie es nun weiter geht und ob am Ende doch noch Anklage erhoben wird, ist unklar. Die Polizei in Viersen ist nach einer internen Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass es eine „Reihe kriminalfachlicher Defizite“ gegeben habe.

Man habe Kontakt zu der zuständigen Staatsanwaltschaft in Krefeld aufgenommen. Man befinde sich in Gesprächen, ob die Ermittlungen wieder aufgenommen werden können und wie man die Ermittlungslücken schließen könne. (dav)