NRW: Nachbarn hören Hilfeschreie und rufen sofort die Polizei

Ihre Nachbarn hörten sie schreien ...

Ein 47 Jahre alter Mann aus Niederkassel bei Bonn in NRW soll in der Nacht zum Dienstag auf seine Freundin (35) losgegangen sein und sie verletzt haben. Der Mann war auf der Flucht und wurde mit Foto gesucht. In den späten Abendstunden des Tattages konnte der Mann von der Polizei gefasst werden.

Im Bereich der Oranienstraße in Köln-Vingst traf eine Streifenwagenbesetzung der Polizei Köln den Gesuchten an und konnte ihn festnehmen.

Die Polizei geht nach eigenen Angaben derzeit davon aus, dass der 47-Jährige und seine 35-jährige Partnerin zunächst den Rosenmontagsumzug in Mondorf (NRW) besucht hatten und dann anschließend in die Wohnung des Mannes gegangen sind.

NRW: Mann sticht auf Freundin ein – Polizei sucht mit Foto

Dort kam es zum Streit – doch dabei blieb es nicht: Der 47-Jährige soll auf seine Partnerin eingeschlagen und sie bedroht haben. Dann nahm der Mann einen „messerähnlichen Gegenstand“ und stach auf seine Freundin ein.

Die 35-Jährige wurde am Arm verletzt. Sie lief zum Fenster der Wohnung und schrie gegen 2.30 Uhr nachts um Hilfe. Der Angreifer ergriff die Flucht.

Seine verletzte Freundin lief aus dem Haus und ging zu Nachbarn, die sofort die Polizei riefen.

Alarmierte Spezialkräfte der Polizei durchsuchten die Wohnung, da es auch Hinweise gab, dass der Mann im Besitz von Waffen sei. (jg)